Comerciante inclui 'ignorar Bolsonaro' em lista de como conter a covid-19

Um comerciante de Praia Brava, em Itajaí, município localizado em Santa Catarina, chamou atenção ao incluir uma recomendação inusitada entre as regras do seu estabelecimento. Na lista exposta em um cartaz, além do alerta sobre o uso de máscara e álcool gel para reduzir o índice de contaminação do novo coronavírus, ele incluiu "ignorar Bolsonaro".

O proprietário, que preferiu não se identificar, disse que a ideia não tem nada a ver com ideologia política e garantiu que a recomendação foi incluída porque o presidente se recusa a acreditar na seriedade da pandemia.

"Há uma consciência de que devemos tomar medidas para nos proteger, para entrar em ambientes. Na minha opinião, uma delas é não ouvir o Bolsonaro. É atitude como passar álcool gel, usar máscara e praticar o distanciamento social. A questão não é política, é de saúde pública", disse.

O cartaz foi elaborado após a determinação da prefeitura de Itajaí para que os comércios alertassem sobre as regras definidas para conter a pandemia do novo coronavírus.