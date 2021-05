Comércio de Feira é autorizado a funcionar nestes sábado e domingo (8 e 9)

O comércio de Feira de Santana está autorizado a funcionar no sábado (8) e no domingo (9), das 8h às 14h, véspera e dia das mães. Isso inclui o Shopping Cidade das Compras, Feiraguay, Mercado de Arte Popular e Galpão de Arte. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico da segunda (3).

As casas lotéricas também foram autorizadas a funcionar nestes dias, até 14h. Shoppings centers poderão ficar abertos das 10h às 20h30. O escalonamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços continua entre 3 e 10 de maio.

No sábado, atividades de feira livre podem funcionar até 14h. O Centro de Abastecimento deve fechar às 16h. No domingo, estes serviços não podem funcionar.

Bares e restaurantes podem abrir com atendimento presencial de 3 a 10 de maio, encerando sempre às 20h30. A venda de bebidas alcóolicas fica proibida em qualquer local, incluindo delivery, das 21h às 5h, de 7 a 10 de maio.

Celebrações religiosas ficam permitidas até 20h30 todos os dias, desde que seguindo os protocolos sanitários como distanciamento.

Os serviços de entrega em domicílio de medicamentos e materiais de construção estão permitidos, independente do horário. Já os serviços de delivery de alimentos somente até a meia-noite.

Cerimônias de casamento, solenidades, eventos desportivos coletivos e amadores, assim como quaisquer outros eventos e atividades que envolvam a presença de público estão suspensos em Feira de Santana, ainda que previamente autorizados.

O uso do transporte coletivo com passe estudantil está restrito para uso somente das 9h às 16h, por conta da suspensão das aulas presenciais.