Comércio terá shows gratuitos neste fim de semana

Quem está procurando o que fazer nesse fim de semana uma boa pedida é o bairro do Comércio, em Salvador. Serão sete shows gratuitos na Praça da Inglaterra, neste sábado (14) e domingo (15). O evento é realizado pela prefeitura e faz parte da programação realizada pela Empresa Salvador Turismo (Saltur) dentro do programa #vemprocentro.

No sábado, o público poderá conferir o show da banda Os My Friends, que sobe ao palco às 18h. Além de canções autorais, a banda faz releituras de clássicos de Tim Maia, Jorge Bem, Gilberto Gil, entre outros.

Em seguida, será a vez do Quabales, idealizado pelo multi-instrumentista e performer Marivaldo dos Santos. O grupo promove a fusão entre a percussão baiana e a linguagem do aclamado show Stomp – um dos grupos percussivos mais importantes do mundo, que está em cartaz na Broadway há mais de 20 anos e do qual Marivaldo é integrante há mais de uma década.

O Ara Ketu vai encerrar o dia de festa. A banda promete levar muito axé para animar ainda mais o público do Comércio.

Já no domingo, o #vemprocentro terá show do Afrodisíaco, às 17h. Em seguida, será a vez do Park Sonoro, por volta das 18h. O público poderá vibrar ao som do reggae da banda. Depois, o samba do grupo Bombeia promete fazer todo mundo sambar na ponta do pé, na Praça da Inglaterra. O último show fica por conta do pagode da banda Pagodart.