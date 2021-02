'Comia até me machucar', revela Cleo sobre compulsão alimentar

A atriz e cantora Cleo (ex-Pires) revelou problemas decorrentes do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade e Impulsividade (TDAHI) e falou sobre os graves problemas decorrentes do mal.

“Eu comia até me machucar. Ia até passar mal. Perdi o preconceito com remédios, e pela primeira vez, comecei a tratar a compulsão de verdade”, contou ela, em entrevista ao jornal O Globo.

Ela lembrou de como foi lidar com a própria imagem em momentos críticos da doença. “Continuei me expondo mesmo gorda. Não estava fazendo nada de errado, só estava acima do peso. Mas fui atacada. Falar disso dói, como se eu revivesse um trauma. Não considero gordofobia porque, mesmo quando estava 20 quilos acima do peso, não tinha esse lugar de fala. Mas dói”, comentou.

A atriz ainda reclamou do fato de ser um alvo comum de muitas pessoas, mesmo em assuntos pessoais. “A vida inteira fui atacada, seja porque falo de sexo, porque sou filha do Fábio Júnior, porque engordei ou porque não faço tanta novela. Cresci sendo atacada por não corresponder a expectativas. Engordei, mas me achava uma tremenda de uma gostosa”, concluiu.