Comissão da Câmara aprova texto-base da 'PEC Kamikaze'

Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (7) o texto-base da proposta de emenda à Constituição (PEC) que traz uma série de benefícios sociais que vão valer somente para esse ano, às vésperas das eleições. Foram 36 votos a favor e 1 contra.

A PEC aumenta o valor do Auxílio Brasil, amplia o Vale-Gás e cria um abono para caminhoneiros, entre outras medidas. Todos os benefícios só vão até dezembro desse ano.

Agora, os deputados vão analisar os destaques - propostas para alterar o texto original da PEC.

Depois, a PEC segue para o plenário da Câmara, onde precisa de pelo menos três quintos dos votos (308 dos 513 deputados) para ser aprovada, em dois turnos.

A PEC, bancada pelo governo Bolsonaro e apelidada de PEC Kamikaze, foi aprovada no Senado com votos também da oposição. O apelido vem do custo estimado de R$ 41,2 bilhões aos cofres públicos, que pode representar um risco para as contas do governo.