Comissão técnica do Vitória inicia planejamento para temporada 2023

Depois de festejar o acesso à Série B do Brasileiro, a comissão técnica do Vitória se reapresentou nesta terça-feira (27), quando iniciou o planejamento para a temporada 2023. Além da divisão de acesso nacional, o Leão tem participação confirmada em outros dois torneios no ano que vem, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. O rubro-negro também vai disputar as eliminatórias da Copa do Nordeste.

O diretor de futebol, Edgard Montemor, coordenou uma reunião, que contou com as presenças do gerente de futebol Manoel Tanajura Neto, do técnico João Burse, dos assistentes Marcos Carvalho e Ricardo Amadeu, do preparador físico Rodrigo Santana, do treinador de goleiros Itamar Ferreira e dos analistas de desempenho Cássio Santos e Uendel Macedo.

Não haverá treinamentos na Toca do Leão neste período e os jogadores do elenco do Vitória já foram liberados. Alguns entraram de férias e se reapresentarão em data a ser divulgada pelo clube. Outros tiveram seus vínculos encerrados.

Em tratamento

Apesar da liberação, cinco jogadores estiveram no centro de treinamento rubro-negro nesta terça-feira: Lucas Arcanjo, Guilherme Lazaroni, Ewerton Páscoa, Dionísio e Gabriel Honório.

Recuperado de uma cirurgia no ombro realizada há poucos meses, o goleiro Lucas Arcanjo fez uma atividade na academia de musculação. Os outros quatro atletas estiveram no departamento médico do clube e fizeram fisioterapia.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni se recupera da lesão na coxa que o tirou dos jogos decisivos do quadrangular da Série C. Dionísio apresentou dor muscular na coxa.

O meia-atacante Gabriel Honório tratou da contusão no tornozelo que o fez sair de campo no começo do empate em 1x1 com o Paysandu, no último sábado (24), no estádio da Curuzu, em Belém. Com incômodo muscular na coxa, o zagueiro Ewerton Páscoa foi substituído no final do mesmo jogo.