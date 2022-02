Comitê da diversidade promove conscientização e ação para orientar empresas

De acordo com a pesquisa ‘Global de Diversidade e Inclusão’ (PwC) em 2020, 76% das empresas e organizações brasileiras entrevistadas declararam que investiram em políticas de diversidade interna. No entanto, a pesquisa afirma que as organizações ainda precisam avançar no desenho e na execução de programas e ações voltadas à Diversidade e Inclusão (D&I) para cumprir esses objetivos.

Ainda segundo a pesquisa, as empresas precisam avançar no desenho e na execução de programas de (D&I) para cumprir esses objetivos, pois um terço dos entrevistados indicam que continuam vendo a diversidade como uma barreira para o progresso em suas organizações, a qual não estão preparadas para lidar.

Atenta a necessidade urgente de orientação, sobre diversidade, das organizações e marcas, a Youpper Insights - Consultoria especializada em Consumer & Media Insights; Pesquisa/Pessoas; Planejamento/Marketing e Projetos/Digital, presente nas principais capitais do país, São Paulo, Salvador e Porto Alegre, cria a consultoria Youpluri, com foco na Diversidade, para atender a esta demanda do mercado.

O projeto idealizado e criado ao longo de 2021, tem como objetivo somar e agregar, por meio de ações com grandes marcas e pessoas, a importância de se comunicar com todos e para todos, sendo a ponte necessária entre as empresas e o público. Além disso, é uma nova rede formada com a função de agregar e somar na construção de uma sociedade com diálogos interativos e tendências sobre a diversidade étnica, cultural e social.

Segundo Samille Costa, sócia e assessora de marketing, a principal vertente da consultoria é direcionar as organizações para entenderem o quão responsáveis elas são por essa quebra de tabus. “Isso acontece por meio de iniciativas de inclusão, ações de conscientização para o público interno, representatividade e contribuição para uma sociedade igualitária”, destaca.

Samille conta que a Youpper, sempre focada em apresentar ações que contribuam com a sociedade, vem se preparando há dois anos com a realização de movimentos sociais, como o evento ‘A sustentabilidade como estratégia nos negócios’, realizado em 2019, na cidade de São Paulo.

“Como sempre tivemos o olhar voltado para as demandas sociais, pensamos no Youpluri como uma ferramenta importante para ser a ponte entre as empresas e o público. Neste processo, somos todos apenas o elo da necessidade das empresas X a realidade dessas muitas pessoas”, salienta.

A sócia fala que o comitê, formado por pessoas diversas espalhadas pelo país, realiza consultorias, insights de campanhas, gestão de crise, conteúdos criativos e informações, com a finalidade de abrir espaços aos que não se sentem representados em uma grande vitrine. “Dessa forma, as marcas podem estar mais atentas aos temas sociais e agregar força, além de escrever novas histórias que acrescentem quando o assunto for: diversidade e desconstrução”, explica.

De acordo com Diego Oliveira, CEO da Youpper, o 'Comitê da Diversidade Youpluri’ nasceu para abrir espaço para as pessoas e marcas praticarem a política de inclusão e diversidade em seus planejamentos internos e campanhas externas. “Por este motivo, o comitê conta com o apoio e a construção de diversas pessoas espalhadas pelos Brasis e que juntes acreditam na transformação das empresas”, frisa.

Diego ainda acrescenta que a diversidade é implementada na realidade de cada empresa por meio de campanhas e ações inclusivas, e que, além de levar conhecimento para que as organizações entendam quem é esse público, que elas possam identificar os seus anseios, suas necessidades e, assim, aproximar sua comunicação.

“É bom se enxergar em uma campanha, se sentir acolhido, se sentir parte daquele lugar, ou seja, ter a sensação de pertencimento e harmonia com seus propósitos. O Comitê da Diversidade é exatamente essa ponte entre as empresas, organizações, marcas e todos os públicos pertencentes ao segmento”, finaliza.