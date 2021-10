Como a Fiol interfere na BA? Programa ao vivo discute impacto de concessão da ferrovia

Após assinar o contrato de concessão com Governo Federal para a conclusão da fase I da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), a expectativa de ver uma parte significativa do PIB baiano passar pelos trilhos, vai se tornando realidade. A mineradora Bamin venceu o leilão e garantiu o direito de dar continuidade a obra e operar a linha férrea entre Caetité e Ilhéus.

Até 2026, a empresa prevê um investimento de R$ 3,3 bilhões, sendo R$ 1,6 bilhão em obras civis e R$ 1,7 bilhão em vagões e locomotivas, que deve viabilizar a movimentação de aproximadamente 20 milhões de toneladas de minério de ferro por ano e consolidar a Bahia entre os maiores produtores minerais do país.

Você sabe como a Fiol e a sua concessão interfere na Bahia? Na edição do Programa Política & Economia desta quinta-feira (21), as concessões estão no centro das discussões. O jornalista Donaldson Gomes, apresentador do programa que vai ao ar essa semana, um pouco mais cedo, às 16h30, no Instagram do Correio (@correio24horas) recebe o CEO de Ferrovias da Bamin, Sérgio Márcio de Freitas Leite.





Graduado em Engenharia Metalúrgica com pós-graduação em Siderurgia (Japão), Aglomeração de Minério de Ferro (IRSID-França), Psicologia, Gestão Contábil e Financeira, assim como cursos de gestão avançada no MIT(USA) e IMD(Suíça), Leite tem experiência profissional de mais de 25 anos na indústria do aço e na mineração.

O tema, no entanto, não vai se esgotar por aí. Na edição desse fim de semana, o CORREIO traz também o Caderno Especial Bahia Forte que vai discutir e mostrar para o leitor, o reflexo e os ganhos econômicos das concessões em diversos segmentos que estão em operação no estado. Na segunda-feira (25), às 18h, Donaldson conversa, também ao vivo, com Vladson Menezes, superintendente da Fieb.

