Como conquistar uma mulher bem mais velha que você

Na nossa sociedade ainda existe, infelizmente, um grande preconceito social em relação a relacionamentos com uma grande diferença de idades. As más línguas até criticam mais quando a pessoa mais velha da relação é a mulher. Mas a verdade é que, no amor ou na paixão fugaz, não tem certo nem errado - desde que todas as partes se entendam e se respeitem. Então se você tem curiosidade em se envolver com uma mulher bem mais velha, experiente, quem sabe até uma mãe, não tenha vergonha de arriscar e satisfazer o que seu coração quer.

Aí você se pergunta e é muito provável que esteja lendo esse artigo em busca dessa resposta: onde é que eu encontro essas mulheres? Bem, dependendo da idade delas, você pode encontrá-las tanto num parque com os filhos como num bar se divertindo com as amigas. Elas trabalham com você, passam por você na rua todos os dias, são mulheres como todas as outras.

Porém, se você tem essa ideia tão específica de mulher, pense em procurar em plataformas digitais especializadas em conectar homens/mulheres a MILFs (termo inglês usado para descrever uma mulher mais velha, normalmente mãe, em forma e muito atraente). Você pode escolher um ótimo site de namoro para conquistar uma mãe e tentar a sorte com mulheres maduras. Lá, a probabilidade de marcar um date e começar o relacionamento acaba por ser maior, já que você e ela sabem o que desejam desde o começo. Esse tipo de site também oferece a mais-valia de juntar as pessoas certas porque, em vez de um cara tentar a sorte no escuro, ele pode ler o perfil dela e ver se os dois são um bom match.

O Que Esperar Quando Se Envolve Com Uma Mulher Mais Velha?

Você provavelmente está entrando em terreno desconhecido. Sua vida inteira foi ganhando experiência com garotas da sua idade ou mais novas e, agora que busca uma mulher madura, é normal que tenha medo que ela seja muito areia para sua camionete.

Se não quer entrar nessa dança sem saber dançar, então nada melhor do que se informar e o que não falta é gente compartilhando suas experiências. Nós resumimos o essencial aqui:

1. Uma MILF é certamente mais experiente do que você em todas as dimensões da vida, não só a sexual. Se prepare então para aprender muito com ela.

2. Ela é mais independente, não é uma garotinha que vai querer estar sempre grudada a você. Afinal, é muito provável que essa mulher tenha uma carreira estabelecida e filhos.

3. Sente mais prazer na cama. Estudos dizem que as mulheres atingem o pico do desejo sexual nos seus 30 anos e, que a partir daí, experienciam orgasmos muito mais prazerosos. Imagine isso!

4. Ela não joga joguinhos. Sendo essa mulher madura, segura de si, é mais provável que ela não tenha ciúmes por tudo e por nada, não seja possessiva e que seja mais direta na comunicação.

5. Os parceiros das MILFs crescem muito. Juntando os quatro pontos anteriores e muito mais, dá para perceber o quanto você poderá crescer estando numa relação com uma mulher dessas.

Coisas a Saber Para Ser Bem Sucedido Em Relacionamentos

Quer ela tenha 19, 29, 39, a idade que for, tem algumas coisas que não mudam se o objetivo é ter sucesso no amor. Há quem chame a essas coisas essenciais os 3 Cs do relacionamento:

Comunicação, crucial para todos os tipos de relacionamento entre humanos. A maior parte das brigas e desentendimentos surgem por falta de comunicação eficaz entre os dois lados. Não expressar diretamente o que pensa ou quer leva a que a outra pessoa imagine o que você pensa ou quer.

Ceder, que é o mesmo que dar o braço a torcer, tentar ser mais compreensivo. Quase sempre não conseguimos o que queremos na vida e o mesmo se aplica aos relacionamentos. Há momentos que o orgulho impede de ceder, mas se pergunte se você está certo ou o que ganha com essa posição tão firme.

Compromisso, ou seja, honre o que foi acordado para a relação. Existem vários tipos de relacionamentos, mas uma coisa têm em comum: regras. Quer sejam mais abertas ou fechadas, todas as relações seguem um conjunto de regras e você deve respeitá-las se quer ser bem sucedido.

Evite fazer o oposto e verá como tudo flui com mais leveza, diversão e paixão. Evite viver ansiosamente no futuro, viva um dia de cada vez com a pessoa que escolher. Mas, é claro, faça planos, estabeleça metas.

O Amor Deve Ser Cego

Uma mulher madura já terá cometido esses erros todos e aprendido com eles. Na relação, ela talvez seja mais segura no começo no que toca aos julgamentos da sociedade. Observe a segurança dela e aprenda com ela. Independentemente do que os outros digam, o que interessa é se você e ela são felizes juntos. Sabe aquela expressão “o amor é cego”? Que seja cego e indiferente às opiniões alheias.

Este conteúdo não reflete, nem total e nem parcialmente, a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.