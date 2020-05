Como criar uma reunião no Whastapp?

O Whatsapp - zap ou zap-zap para alguns, é um dos aplicativos mais baixados do mundo, com mais de 1 bilhão de downloads. Por sua facilidade de comunicação, tornou-se imprescindível para muita gente, ainda mais durante o isolamento social. Por conta disso, o Facebook - proprietário do app - aumentou a quantidade máxima de pessoas em uma videochamada de quatro para oito. Após baixá-lo e instalá-lo (no Google Play ou na App Store), criar uma reunião no Whastapp é muito fácil. Veja só:

1 - Se já não existir, crie um grupo com as pessoas que participarão da reunião

2- Após a criação, entre no grupo e clique no ícone da câmera de vídeo. Pronto!