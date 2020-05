Como criar uma reunião no Zoom?

O Zoom é o app na crista da onda durante a quarentena quando se fala de reunião virtual. A ferramenta tinha 10 milhões de usuários no final de 2019 e, com a pandemia de coronavírus, saltou para 300 milhões em abril, segundo a empresa. São permitidas até 100 pessoas em vídeo e a versão gratuita só deixa que as reuniões durem, no máximo, 40 minutos. O download do aplicativo, para computador e smartphone, pode ser feito nesse link. Após baixá-lo e instalá-lo, saiba como criar uma reunião virtual no Zoom.:

1- Para criar uma reunião, você precisa estar registrado no aplicativo.

2- Após o registro, efetue o login

3- Clique em Agendar

4- Defina data de início e término, horário e senha. Na versão gratuita, são permitidos apenas 40 minutos por reunião

5- Defina se os usuários poderão entrar na reunião antes de você e se quer gravá-la(opções avançadas)

6- Na parte de cima, clique em 'Concluído'

7- Compartilhe o texto com link, ID da reunião e senha com os outros participantes