Como definir metas financeiras diante das incertezas de uma crise?

Como definir metas financeiras em um momento de crise, quando há tantas incertezas? Juliana Pires

Olá Juliana. As metas financeiras devem pensadas sempre, a qualquer época, contudo, em momentos de dificuldade como o que estamos vivendo essas metas se tornam mais essenciais, deixam de ser, em alguns casos, apenas ferramentas de planejamento, para se tornarem fatores de sobrevivência, digo isso porque tenho observado várias situações em que, planejar as finanças, se tornou fator determinante para seguir em frente, tanto no aspecto das finanças pessoais, quanto nas finanças empresariais. O primeiro passo é compreender sua conjuntura financeira, observando para onde vai cada centavo que gasta e como esse recurso gira no seu orçamento. Faça um levantamento de todos os seus gastos para entender com o que gasta seu rico dinheirinho, após isso, observe o que é mais essencial e reduza aqueles que não são importantes nesse momento, adequando sua realidade ao cenário atual. Agora é seguir com o planejamento até que as coisas comecem a voltar ao normal.





Dinheiro curto, tudo mais caro e as dívidas não param de crescer. O que fazer, Edísio? Anônimo

Olá Anônimo. Esse seu cenário é o de muitas pessoas nesse momento crítico provocado por essa grande pandemia que o mundo está vivendo. Estamos cansados de saber os efeitos dessa crise, mas é preciso seguir em frente e continuar tocando a vida buscando alternativas para organizar as finanças. Não é fácil, mas é necessário. É preciso muita criatividade, coragem e determinação, para superar tantas dificuldades, portanto, ter paciência para encontrar boas alternativas de aumento de receita é a principal delas. Seja com uma atividade nova, tentativa de um novo emprego ou buscar empreender, todas podem ser boas alternativas, mas vai depender da disposição e capacidade de inovar. O Sebrae está com boas campanhas nesses temas que pode ajudar a encontrar alternativas. Em relação aos gastos e as dívidas, é organizar otimizando da melhor forma e prorrogar as dívidas o máximo possível, não há o que pensar em pagar dívidas nesse momento, com necessidades mais essenciais batendo à porta.





