Como estou encarando a quarentena

Alguns amigos têm me ligado querendo saber como estou "suportando" essa quarentena. Alguns são colegas de profissão. Eu digo que estou de boa, pois consegui estabelecer uma rotina.

1 - Acordo, geralmente umas 6h, baixo o CORREIO On line, vejo o Jornal da Manhã na TV Bahia, depois zapeio pelos canais de notícias na TV fechada.

2 - Faço a barba, tomo banho e vou tomar meu breakfast (o velho e conhecido café da manhã).

3 - Aí, visto uma bermuda e uma camisa e vou para o escritório, que tenho no apto, imaginando como se estivesse pegando o Metrô e o Uber em direção à Rede Bahia.

4 - Ligo o computador e começo a atualizar o Blog.

5 - Dou uma parada para o almoço, que ninguém é de ferro, e vejo Bahia Meio-Dia também na TV Bahia.

6- No retorno, começo a estruturar a coluna no impresso.

7- Terminada a jornada, vou ouvir The Who, The Doors, Janis Joplin, Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Led Zeppelin, todos os baianos (Caetano, Gil, Bethânia, Gal) mais Chico Buarque e outros. Ou ver filmes na Netiflix ou no Telecine. Ou então rever clássicos de Htchock, Stanley Kubrick, Orson Welles, Fellini, Bergman, Billy Wilder, filmes noir, séries como O Fugitivo, os Intocáveis, Bat Masterson, Túnel do Tempo, Super-Homem, musicais, etcetera etcetera. Todos da minha videoteca.

8- E, antes de dormir, vejo os telejornais a começar pelo BA TV e os nacionais, tanto nos canais abertos como fechados.

E assim caminha a quarentena.





Texto originalmente publicado no Facebook e replicado com autorização do autor.