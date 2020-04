Como ficam seus investimentos com a pandemia?

Como ficam os investimentos por conta da pandemia dos coronavírus? Qual a melhor aplicação neste momento? Felipe Gomes

Olá Felipe. O Mercado Financeiro tem apresentado os reflexos da crise de forma bem acentuada. Os investimentos em renda fixa, no entanto, na sua maioria, não sofreram com essas oscilações, pois não estão indexados aos fatores de mercado, podendo ser uma boa alternativa para que possa iniciar seus investimentos primando por garantir segurança para seu patrimônio. Não dá para prever com exatidão quando toda essa pandemia irá findar e quando os mercados voltarão a operar normalmente, por isso, se não tiver um perfil arrojado de investidor, se mantenha na renda fixa, com aplicações em Fundos de Investimento DI, CDB, Letras de Crédito, enfim, produtos que possuem maior segurança, ainda que, a rentabilidade seja menor.





Como obter o maior valor possível na restituição do imposto de renda, Edísio? Anderson Marinho

Olá Anderson. O prazo para restituição do Imposto e Renda Pessoa Física, foi prorrogado para 30 de junho de 2020, o que garante um tempo maior para organizar os documentos e fazer sua declaração. É importante observar que quanto mais tarde enviar a declaração, mais demorado será a restituição caso tenha direito, claro que o valor a restituir será corrigido, mas tudo vai depender da sua prioridade. Tendo esse cuidado e fazendo os lançamentos de forma correta, conseguirá não só restituir o máximo possível, como evitar ter problemas com a malha fina por omissão ou erro de informação. Recomendo que se não tiver um bom conhecimento para preencher a declaração, procure um especialista para garantir que as informações serão enviadas corretamente.





