Como funcionam os fundos de investimento? Quais as vantagens, Edísio? Marcelo Brito

Olá Marcelo. Fundos de investimentos são aplicações que coletam valores de diversos investidores com o objetivo de gerar lucro com a transação de compra e venda de títulos e valores mobiliários, de cotas de outros fundos ou de bens imobiliários, tanto no mercado interno quanto no externo. Os fundos funcionam como uma espécie de condomínio, podendo ser aberto - que permite ao investidor pedir o resgate na hora que quiser - ou fechado - quando o fundo tem carência e só pode ser resgatado em prazo definido. Os fundos normalmente têm sua rentabilidade atrelada ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário), mas quando possuem característica mista, os chamados multimercados, os papeis negociados são de renda fixa e parte de renda variável. Os produtos de renda fixa têm característica de baixo risco e com uma diversidade de produtos que permite ao investidor escolher o que for mais adequado ao seu planejamento. Existem também os multimercados, que carregam um pouco mais de risco, mas têm maior rentabilidade.





Edísio, já cortei tudo que podia cortar mas as despesas só aumentam, ao contrário do meu salário. Já caí no cheque especial de novo. Como sair dele, definitivamente? Anônimo

Olá Anônimo. Para equilibrar o orçamento não basta apenas querer, é preciso estar determinado a isso e trabalhar os aspectos comportamentais e financeiro que interferem no orçamento doméstico para conseguir bons resultados. Se seu orçamento está fechando no vermelho, é preciso medidas urgentes para ajustar isso, sob pena de acumular dívidas que se tornem impagáveis. A forma de fazer é montando um bom diagnóstico para identificar o perfil de gastos, eliminando as despesas que não são essenciais e otimizando as demais. A segunda etapa é tentar aumentar a receita, buscando opções na própria empresa onde trabalha ou realizando trabalhos alternativos que darão uma renda extra. Sei que essas medidas não são fáceis, mas se quer realmente se equilibrar financeiramente, vai ser preciso uma boa reflexão sobre o comportamento financeiro seu e de sua família, alterando alguns deles para que possam, juntos, retomar o equilíbrio financeiro.





Qual a melhor estratégia para comprar moeda estrangeira para viajar? Matheus Pereira

Olá Matheus. Quando da realização de um planejamento para uma boa viagem internacional, observar os aspectos que envolvem a compra de moeda estrangeira é fundamental para evitar surpresas no momento da viagem. A melhor estratégia é fazer compras fracionadas, comprando em momentos diferentes pequenas quantidades da moeda. Isso vai garantir um valor pago de câmbio médio mais confortável, evitando que tenha que comprar todo o volume de moeda em um único momento e este seja de alta do câmbio. Óbvio que o inverso também é possível, comprar em momento de baixa, mas é um risco muito grande a se correr, principalmente com as incertezas que o mercado apresenta. Se programe, compre o equivalente a 30% do que precisa, e o restante adquira de forma fracionada à medida que for tendo recurso, sempre acompanhando a cotação para aproveitar os momentos de baixa.