Como políticas sustentáveis podem transformar a vida das pessoas e das grandes cidades

A busca por soluções que sejam benéficas para o meio ambiente e para a população, principalmente aquelas de baixa renda, tem se tornado cada vez mais comum.

O debate sobre políticas sustentáveis e ações em prol do meio ambiente tem se tornado cada vez mais comum e necessário na nossa sociedade. Mas para quem acha que o tema se restringe em práticas voltadas apenas para o meio ambiente, ou para se tornar "amigo da natureza" está enganado.

O investimento nessas soluções e tornou, inclusive, o propósito do trabalho de uma startup que nasceu em Salvador e já está espalhada em estados da região sul e sudeste do país.

A Solos, criada por Saville Alves e Gabriela Tiemy tem um objetivo que parece simples: desenvolver soluções pra reduzir a quantidade de lixo nas cidades. Mas quando a discussão sobre o tema é ampliada e passa pela prática, ainda são encontradas diversas barreiras que precisam ser superadas para, de fato, tornar o ambiente social mais conectado e consciente de pautas sustentáveis. Por isso o 51º episódio do O Que a Bahia Quer Saber discute sobre a importância de desenvolver políticas públicas voltadas para o meio ambiente e sustentabilidade, e como isso beneficia toda uma comunidade envolvida nesse processo.

A Solos busca impactar não só na questão ambiental, mas também na geração de emprego e renda para catadores e cooperativas que trabalham diretamente com o recolhimento de resíduos sólidos. Essa pauta sobre resíduos sólidos, aliás, ainda é pouco explicada para a sociedade, que ainda não entende quais os elementos que estão relacionados ao tema. A começar pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma lei que aguardou dez anos para ser regulamentada e, finalmente, estar à disposição para que empresas passem a adotá-la.

O episódio do podcast recebe também André Fraga, que é engenheiro ambiental e vereador de Salvador. Ele detalha em quais elementos essa lei está baseada e o que significam as principais práticas relacionadas a ela: economia circular, logística reversa, responsabilidade compartilhada e o impacto social. Além disso, o engenheiro fala sobre suas perspectivas para Salvador e o estado da Bahia avançarem em pautas sustentáveis e na adoção dessa política de resíduos sólidos.



Representando a Cooperaguary, uma cooperativa de catadores que fica no bairro de Periperi, no Subúrbio de Salvador, o catador Tico conta como ele enxerga a interferência dessas empresas na atuação dos catadores e de que forma eles são beneficiados, principalmente pela ideia da economia circular. Tico também explica porque as cooperativas são importantes para grandes cidades como Salvador.



O episódio tem produção, narração e edição de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.