Como proteger minhas economias na crise do covid-19?

Gostaria de saber como eu posso proteger as minhas economias na crise do covid. O que devo fazer com o dinheiro que está no banco? Fernando Alexandre

Olá Fernando. Não dá para dizer que tudo irá se normalizar rapidamente, o que reforça a importância de redobrar a atenção com nossos investimentos e nos prepararmos para um novo momento econômico que certamente acontecerá quando houver a flexibilização do isolamento social. A forma mais adequada para proteger o seu dinheiro é mantê-lo em investimentos mais conservadores, como os títulos públicos pós-fixados, alguns fundos de renda fixa, letras de Crédito e previdência privada. São opções que oferecem uma rentabilidade menor, porque é atrelado à Selic, mas são produtos mais seguros e que não sofrem com a oscilação do mercado. Manter o dinheiro em uma instituição financeira confiável é condição essencial, pois diminui seu risco, dando mais tranquilidade para passar por esse momento tão delicado.





No mês de abril houve uma deflação. Sendo assim, gostaria de saber quais os pontos fortes e fracos de uma deflação para economia Brasileira? Rafael Silva

Olá Rafael. A inflação é o aumento generalizado nos preços, que pode ocorrer por diversos fatores, inclusive pelo efeito da lei de oferta e demanda. Quando os preços de produtos de determinada categoria caem, acontece exatamente o contrário da inflação. Em 2020 a inflação acumulada está em 2,4%, e em abril deste ano o índice marcou (0,31%), por isso o indicativo de que houve deflação. Há fatores positivos e negativos, pois a deflação sinaliza que os preços de produtos que compõem a cesta do índice estão caindo, o que é bom, já que a sociedade terá acesso a produtos e/ou serviços mais baratos. Porém, a persistência dessa queda pode sinalizar que a economia não vai bem, com indicativos de recessão, quando a população não tem recurso para consumir e as empresas precisam reduzir seus preços para continuar vendendo. Não esqueçamos que o consumo é o combustível da economia, se ele trava, todo o ciclo estará comprometido.





