Receber uma cantada de alguém que você gosta pode ser uma ótima experiência, mas se o nervosismo dominar, você pode ficar parada sem saber o que fazer! Além disso, uma situação onde você recebe uma cantada desagradável também pode acontecer, por isso mesmo é importante saber como reagir diante de uma cantada!

Tanto os homens como as mulheres podem um dia passar por essa situação e não saber o que fazer. Se for uma cantada engraçada e positiva, como retribuir e fazer a conversa fluir? E se for desagradável, como se livrar da situação de forma segura?

Essas e outras dúvidas nós vamos te responder com esse guia exclusivo! Além disso, aqui você também vai aprender algumas dicas importantes para sempre saber como reagir diante de uma cantada! Confira.

Como reagir diante de uma cantada agradável?

Muitas pessoas são pegas de surpresa na hora que recebem uma cantada do crush, e essa surpresa pode se misturar facilmente com o nervosismo, fazendo a situação não fluir da maneira que você esperava, e estragando completamente o clima com o crush.

Você com certeza não quer passar por esse tipo de situação, não é mesmo? Então confira com a gente algumas dicas de como reagir diante de uma cantada agradável!

Não se menospreze!

Você é do tipo de pessoa que não sabe receber um elogio? Então essa dica é para você! Se o crush chegar com uma cantada seguida de elogio, como ‘’você é a pessoa mais bonita desse lugar’’, aceite o elogio! Não se menospreze dizendo ‘’imagina, eu nem sou tudo isso!’’

Aceite o elogio e concorde, mostrando atitude e confiança. Não esqueça de retribuir de forma inteligente, como, por exemplo ‘’nós somos as pessoas mais bonitas desse lugar’’. O clima com certeza vai esquentar!

Respire fundo!

O nervosismo pode bater forte no momento de receber uma cantada de quem a gente gosta, por isso mesmo é necessário dominar algumas técnicas de respiração para não deixar que esse sentimento domine e quebre o clima!

Seja ousada na resposta!

Se você tem interesse e quer surpreender o crush de uma forma positiva, seja ousada na hora de responder a uma cantada! Quer um exemplo? Se ele chega e te diz ‘’ Boa noite, gata! Fiquei de olho em você a noite toda’’, você pode ser ousada e responder ‘’vou te desejar apenas noite, porque só seria boa se a gente tivesse juntos’’. Não tem quem resista!

Como reagir diante de uma cantada desagradável?

Infelizmente, principalmente para as mulheres, as situações de receber uma cantada desagradável ou em ambientes impróprios, como no trabalho, podem acontecer! E nesses casos é preciso saber como reagir diante de uma cantada desagradável. Confira algumas dicas!

Seja elegante e saia pela tangente

Se você está em uma confraternização do trabalho e o pessoal já passou do ponto na bebida, algum colega pode acabar vindo com uma cantada desagradável, ou até mesmo com perguntar como ‘’você tem namorado?’’

Nesses casos, o melhor é não responder e mudar de assunto, para deixar claro que você não quer ter esse tipo de aproximação.

Evite ficar sozinha

Para evitar uma aproximação desagradável, o ideal é sempre estar acompanhada por uma amiga ou colega, assim você se mantém segura e afasta possíveis engraçadinhos.

Corte o mal pela raiz!

Se você está em um lugar público com outras pessoas por perto e recebe uma cantada desagradável, pode também ir direto ao ponto e ser sincera com a pessoa, mostrando que você não tem nenhum interesse amoroso por ela.

E agora que você já sabe como reagir diante de uma cantada, siga nossas dicas e arrase!

