Como reduzir as despesas no home office? A cada mês que passa, a gente vem gastando um pouco mais, principalmente com energia elétrica e internet... Elisa Oliveira

Olá Elisa. Que bela pergunta, bem atual e de uma coerência singular. De fato, o isolamento social forçou as empresas e trabalhadores a se reinventarem para continuar produzindo, e o principal caminho, já que não podemos ter aglomerações, foi a realização do trabalho em casa, o que conhecemos como home office. Uma solução prática que tem sido a salvação de muitos negócios, mas que produz alguns efeitos financeiros interessantes. As despesas com energia, limpeza, água, alimentação, são as primeiras a aparecerem no radar dos aumentos dos gastos, por razões obvias, estando mais tempo em casa, é natural que acenda mais as luzes, tome mais banhos, se alimente com mais frequência, enfim, é uma ação natural. Para tentar reduzir os gastos com esses itens, passe a observar com mais cuidado a forma como utiliza a iluminação da casa, por exemplo, apague as luzes dos ambientes vazios, monte a estação de trabalho em um local com boa iluminação, planeje bem as compras no supermercado, e nesse período, faça as compras de uma única vez, evitando ter que ir muitas vezes ao supermercado. Esses cuidados básicos, ajudarão a otimizar os gastos e não sofrer tanto com os repentinos aumentos.





Vale a pena fazer o saque antecipado do FGTS, Edísio? Marcelo Vasconcelos

Olá Marcelo. O saque do FGTS, instituído pela Medida Provisória 946/20, autoriza todo trabalhador que tem saldo em conta ativa ou inativa até o valor de R$ 1.045,00, com prazo de saque até dezembro/2020. É uma boa oportunidade para melhorar o caixa nesse momento delicado do nosso sistema econômico, contudo, recomendo a utilização de forma responsável. Se estiver com orçamento apertado e precisar de recurso para gastos essenciais, essa é uma boa oportunidade, utilize para manter as despesas essenciais da casa em ordem. Se não existir essa necessidade, o saque ainda assim é recomendado, mas nesse caso, não gaste desordenadamente o dinheiro que sacou, guarde, coloque na poupança ou em algum outro tipo de investimento, para que tenha uma reserva que poderá ser muito útil no futuro.





