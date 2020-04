Como reorganizar as finanças em tempos de coronavírus?

Edísio, como organizar as finanças em tempos de coronavírus? Marta Menezes

Olá Marta. Estamos vivendo momentos delicados em função dessa pandemia. Posso orientar que a melhor forma de organizar a finanças é tendo cautela e discernimento para tomar as decisões. Se tem um emprego formal e a sua renda está garantida, ótimo, os efeitos serão sentidos em menor proporção, mas se não é essa sua realidade, a atenção é ainda maior. Avalie todos os gastos de seu orçamento doméstico e faça uma seleção separando os itens de extrema necessidade, aqueles que não podem sair do fluxo de jeito nenhum, como por exemplo, alimentação e gastos com saúde. Todo o resto é possível ajustar ou prorrogar. O mesmo vale para os gasto fixos, como aluguel, energia, condomínio. Busque sempre uma negociação para redução temporária do valor ou prorrogação do pagamento. É uma forma de manter um saldo maior em caixa e assim direcionar melhor seu orçamento até que essa crise passe, e espero que seja bem rápido.





Que dica você pode dar para quem precisa otimizar os gastos no home office durante a quarentena? Anônimo

Olá Anônimo. Se vamos ficar mais tempo em casa a tendência é aumentar esses gastos, ai se torna ainda mais importante a atenção para itens do dia a dia que impactam no orçamento doméstico. Ter uma atenção especial ao usar os ambientes da casa, apagando as luzes dos locais que estão vazios, manter uma rotina rígida de consumo de água, por exemplo. Enfim, usar esse momento para administrar bem de perto os fatores que podem ter impacto negativo, principalmente o financeiro.





Tem dúvidas sobre finanças pessoais? É só mandar um e-mail para carteiracorreio@redebahia.com.br