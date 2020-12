Como resolver as dívidas de 2020 que vão ficar para o ano que vem? Anônimo



Olá Anônimo. Solucionar problemas relacionados a dívidas, passa pelo processo de planejamento financeiro, que é exatamente identificar o perfil de cada dívida e o montante total. Em seguida, deve realizar um diagnóstico financeiro para compreender como poderá desenvolver seu dia a dia, de forma a sobrar recurso para o pagamento das dívidas, seja de forma parcelada ou de uma única vez. Cumprida essa etapa, é hora de ajustar o orçamento e ir em busca de uma boa negociação com cada credor, de forma a ajustar os valores devidos ao seu planejamento, evitando fazer acordos que não possa cumprir, esse é um erro capital. Identifique sua capacidade de pagamento, parta para uma boa negociação e comece a resolver gradativamente cada dívida que possui, essa é a melhor forma de se reorganizar financeiramente. Entenda que não terá sucesso na organização financeira se for displicente, é importante ter foco e disciplina para montar e seguir o planejamento, por mais difícil que seja, faça, não deixe para depois, as coisas não irão melhorar por um passe de mágica, precisamos intervir em nosso futuro, e tomar essa atitude quanto antes, é garantir que mais rapidamente terá sua liberdade financeira.





Quero usar a segunda parcela do 13º para começar uma reserva financeira. Que investimento você recomenda, Edísio? Paulo Andrade



Olá Paulo. Começar o ano com uma reserva financeira é um bom sinal, independentemente do valor, é importante que tenhamos atitudes positivas do ponto de vista financeiro e que essa prática seja constante, gerando resultados positivos ao longo da vida. A escolha de um bom produto passa pela identificação do perfil de investidor e pela definição do valor e prazo do investimento. O perfil é importante para evitar que contrate produtos dissonantes do que consegue suportar em termos de risco, não é saudável investir em Ações se o seu perfil for conservador, da mesma forma, se for arrojado, a renda fixa vai lhe entediar. Após cumprir essa etapa, verifique as opções de investimento para o valor e prazo que deseja, assim seus Ativos estarão coerentes com seu planejamento de vida, podendo sacar o valor investido na data desejada sem correr riscos de mercado desnecessários, o que pode impactar significativamente no custo financeiro do seu investimento. Se o seu perfil for conservador, o Tesouro Direto é uma boa opção, assim como o CDB com algumas oportunidades boas, mas só contrate se a rentabilidade for acima do CDI. Se preferir a renda variável, pode escolher Fundos Imobiliários ou a compra de Ações, são opções interessantes e que se bem escolhidas, podem gerar um ganho interessante.





