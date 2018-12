Como se livrar de vez da dependência do cheque especial?

Vale a pena investir em bancos virtuais? Ainda tenho muito receio. João Pedro

Olá João. Os bancos virtuais, também conhecidos como bancos digitais,Fintechs ou startups financeiras, chegaram com força e para ficar. Essa, na verdade, é uma forte tendência do mercado financeiro, tanto que alguns bancos tradicionais já estão se reinventando para acompanhar essa evolução. É natural a desconfiança, eu também tive e ainda as tenho, é uma forma de nos protegermos, mas se observado os principais fatores de risco, o banco digital pode ser sim uma boa solução para quem quer ter praticidade nas operações financeiras. Se seu objetivo for investimento, escolha um banco digital cuja característica seja essa, mas caso queira um banco para movimentação de conta corrente, então encontre o melhor para essa função. Você não vai encontrar a praticidade de uma operação para conta corrente em bancos de investimento, assim como dificilmente encontrará produtos financeiros com boas taxas em bancos com característica comercial. Definindo o que quer e sabendo identificar a instituição financeira adequada, não há problema em se juntar a esse mundo dos bancos digitais.

Como se livrar de uma vez por todas da dependência do cheque especial? juro que tento, mas não consigo.Anônimo

Olá Anônimo. Para conseguir se livrar das dívidas é preciso que tome essa decisão e esteja disposto a ajustar o seu orçamento e se privar de algumas coisas por algum tempo. Não existe mágica, as ações precisam ser efetivas, realizando um bom diagnóstico para entender para onde vai cada centavo que ganha, assim como, das atitudes e do foco nesse objetivo, que significa ter a coragem e a disciplina para mudar alguns comportamentos que irão lhe conduzir a um equilíbrio financeiro. Cumprindo essas etapas, certamente você terá muito sucesso na reorganização financeira, alcançando o equilíbrio e retomando seus projetos.

Qual o melhor tipo de investimento para quem não quer perder dinheiro? Bruno Alexandre

Olá Bruno. Todo tipo de investimento tem algum tipo de risco, alguns com volatilidade alta, mas também oferecendo um retorno maior, já outros com baixo risco e retorno proporcional. Investidores que não querem, de forma alguma, perder dinheiro, são os ultraconservadores, que devem buscar produtos de Renda Fixa, com rentabilidade próxima do 100% do CDI, cujo rentabilidade futura já está definida. Nesse caso, recomendo produtos como CDB com taxa prefixada, ou Letra de Crédito, ambos amparados pelo Fundo Garantidor de Crédito, uma segurança a mais para o investidor. Vale lembrar que quanto menor for o risco do produto financeiro, menor será seu retorno, portanto, é fundamental que tenha essa premissa em mente na hora de decidir onde irá investir seu dinheiro.



Quero juntar dinheiro para dar uma entrada em um imóvel daqui a dois anos. Como devo fazer? Mariana Maia

Olá Mariana. A decisão da compra de um imóvel deve ser bem planejada, pois envolve um investimento alto e de longo prazo, normalmente gerando um comprometimento da renda familiar entre 25% e 30%, com a possibilidade de desistir bem reduzida. O mais importante é que tente acumular o máximo para dar uma boa entrada e assim reduzir o montante financiado, melhorando o risco e o comprometimento mensal com a parcela do financiamento. Faça um diagnóstico do seu orçamento mensal para identificar com o que está gastando cada centavo e também verificar quanto consegue guardar por mês, para que tenha uma ideia de qual será o valor disponível para a entrada daqui a dois anos. Depois dessas etapas, busque um produto financeiro conservador, como um CDB, uma Letra de Crédito ou um título público que ofereça uma rentabilidade acima dos 100% do CDI e mantenha seu dinheiro investido nele.