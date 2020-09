Como será o 'novo' Réveillon nos principais destinos do Brasil (e da Bahia)

Passado o primeiro feriadão após a retomada do turismo na Bahia, chega a hora de imaginar como será o verão e, sobretudo, o Réveillon nos principais destinos do estado - que estão também entre os mais procurados do país e até do mundo.

Sim, porque o feriado de 7 de setembro e os demais que ainda teremos em 2020 - 12 de outubro e 2 de novembro - serão termômetros de como está a confiança do turista e se de fato os protocolos de segurança do 'novo normal' estão funcionando.

Nesse podcast, projetamos como será o restante do segundo semestre em destinos como Porto Seguro, Barra Grande e Prado, famosos por suas festas de Réveillon. Será que ainda dá para acreditar em lucro na virada do ano?

Entrevistamos o secretário de turismo de Porto Seguro, Paulo César Magalhães; a secretária de turismo de Maraú, Nilza Vicente e a prefeita da cidade, Gracinha Viana; e o secretário de turismo de Prado, Wander Noronha.

