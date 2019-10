Como transformei minha indignAÇÃO em AÇÃO

Cresci na favela, tendo poucas opções. Lidando com uma realidade dura. Sem referências que pudessem me inspirar. Morava em um barraco e ia visitar meu pai em um presídio. Eu tinha tudo para ser um jovem problemático, inconformado com a realidade que a vida me impôs e até pensar na opção de seguir pelo caminho “mais fácil” e talvez mais curto em perspectiva de vida.

Para a sociedade o meu destino já estava desenhado. Eu deixaria a vida me levar e me corromper com o pior lado da favela. Mas eu resolvi nadar contra a maré, dei a volta nas expectativas da sociedade. E eles que nunca imaginaram... viram o menino pobre da comunidade de Poá se tornar um escritor e empreendedor social. Alguém reconhecido como um dos jovens mais influentes no País e que pode e quer mudar o mundo para MELHOR.

Então, você me pergunta: como de uma realidade difícil, você mudou seu caminho e transformou indignação em ação? Uma boa pergunta. Acredito que seja qual for a causa da sua indignação, fazer dela uma ação requer primeiramente vontade. No meu caso, além da vontade, eu contei com uma mãe que me motivou nos momentos mais difíceis, naqueles que eu realmente pensei em desistir do que eu ainda nem tinha conquistado. Além do apoio, ela também me passou valiosos ensinamentos. O principal deles e que me norteou nessa transformação é o de que não importa de onde você vem, mas sim para onde quer ir e que nada pode diminuir sua garra e capacidade de fazer.

E foi assim que aos poucos minha realidade foi se transformando. Fui aprendendo a não desanimar com os julgamentos alheios e me tornando uma pessoa aberta ao diálogo e as novas possibilidades. Fui saindo da zona de conforto e tendo a certeza que eu podia ir além do que imaginava. E assim rompi paradigmas e barreiras preconceituosas e me permiti viver outras experiências, inspirar outras pessoas e atuar para a transformação de outras vidas.

Hoje sigo à frente da Rede Gerando Falcões, minha organização social que atua em periferias e favelas. Na GF, por meio do esporte e cultura, buscamos ajudar os jovens das comunidades a terem melhores oportunidades e chances de uma vida mais alegre. Queremos junto com eles construir um mundo melhor. Um mundo onde a educação impulsione esses jovens para serem o que quiserem, que acreditem no seu potencial e queiram melhorar suas realidades, pois todos nós temos esse poder.

Transformar indignação em ação só depende de você. Só precisamos ter propósito e vontade de fazer a diferença. E isso vale para pessoas, poder público e empresas. Como é o caso do Programa VOA da Cervejaria Ambev. Faz um tempo que me aproximei do pessoal da cervejaria e pude acompanhar o trabalho deles junto ao terceiro setor. O VOA oferece capacitação voluntária em assuntos de gestão para ONGs, auxiliando no desenvolvimento do trabalho das organizações e capacitando-as para ampliarem seu poder de transformação em comunidades menos favorecidas.

Talvez você ainda não conheça muito do VOA, mas garanto que esse programa exemplifica bem como todos temos o poder da mudança em nossas mãos. Só precisamos acreditar e juntos atuar para um melhor presente e a construção de um futuro próspero.





Eduardo Lyra é CEO da Rede Gerando Falcões.