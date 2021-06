Como usar da melhor forma o dinheiro da restituição do IR? Rosana Santos



Olá, Rosana. A restituição do imposto de renda é uma boa fonte de renda extra que deve ser bem aproveitada, afinal, é uma entrada de recurso financeiro não recorrente, que não está no fluxo mensal e pode ser muito útil para suprir diversas necessidades em nossas vidas. A primeira orientação que dou sobre o uso da restituição é tentar não contar com ela para os gastos correntes, evitando comprometer esse dinheiro antes mesmo que ele chegue. Feito isso, quando a restituição for recebida, verifique onde está no momento, a maior necessidade de aporte financeiro. Pode ser a necessidade de compra de algum bem, o desejo de ajudar alguém, ou simplesmente a vontade de comprar algo para uso próprio. Qualquer uma dessas alternativas pode ser suprida com o recurso da restituição, mas isso só poderá ser feito dessa forma se não houver dívida no fluxo financeiro. Se possuir alguma dívida é conveniente que trace um plano para quitar ou amortizar esse passivo. Isso vai lhe garantir um melhor equilíbrio financeiro e aumento da capacidade de poupar.





Tenho visto muitos casos de golpes via Pix. A ferramenta é mesmo segura? Alessandro Carvalho



Olá, Alessandro. O Pix tem sido uma grande evolução, permitindo transações entre diversos tipos de público, de forma prática e rápida. Da mesma forma que a tecnologia surge para facilitar a vida do usuário, ela também pode criar brechas para fraudes, mas o Banco Central do Brasil criou protocolos de segurança, que associados ao cuidado do usuário podem proporcionar um ambiente seguro. Se não tiver cuidado com a senha de sua conta-corrente e cartão de crédito, de fato, você ficará bem vulnerável a golpes, inclusive, com a chave Pix. São diversas as formas de segurança, iniciando pela identidade do pagador que é digitalmente autenticada. Além disso, as informações são rastreáveis, assim como em outras operações. Apesar de tudo isso é preciso ter atenção. Portanto, ajuste com seu banco o limite de transações via Pix, isso é mais um fator de segurança. Escolha chaves seguras, jamais compartilhe, por exemplo, o seu CPF com pessoas que não são da sua rede de relacionamento. Para esses casos, gere o QRCODE como chave - é mais uma maneira de preservar seus dados. Para conhecer mais sobre os protocolos de segurança, acompanhe as informações na página do Banco Central.

