Companheira acusa vereador Vado Malassombrado de agressão

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

A companheira do vereador de Salvador Edivaldo Ribeiro e Silva, o Vado Malassombrado (DEM), acusa o parlamentar de agressão e registrou queixa na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), de Periperi, no subúrbio ferroviário de Salvador. De acordo com nota enviada ao CORREIO pela assessoria de comunicação da Polícia Civil, o boletim de ocorrência foi registrado no dia 14 de dezembro. No entanto, não há detalhes sobre as agressões.

Segundo a nota, “a delegacia emitiu guia para exame médico legal, a vítima foi ouvida e medidas protetivas foram requeridas à Justiça”. O CORREIO ligou para a companheira de Vado, mas ela disse que estava na casa de um irmão e que não iria falar sobre o assunto.

Por uma questão de segurança, o CORREIO preferiu não revelar o nome da vítima. O CORREIO também procurou o assessor do Vado, mas ninguém atendeu às ligações.

Desaparecido

Em dezembro do ano passado, o político foi considerado desaparecido pela polícia. A família do vereador registrou o sumiço dele na Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Dias depois, ele foi encontrado desnorteado no bairro de Itapuã. No dia 4 de fevereiro deste ano, ele assumiu o mandato como vereador de Salvador - o terceiro em sua trajetória política. Durante sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos de 2019, negou ao CORREIO que tinha sumido.

Câmara

Eleito vereador pela primeira vez em 2012, depois de uma tentativa frustrada em 2008, Vado conta em seu perfil no site da Câmara que já foi pedreiro, marceneiro, mecânico, carpinteiro, eletricista, ambulante, vendedor de picolé e de pastéis, antes de se tornar parlamentar.

Casado e pai de dois filhos, ele é natural de Olinda (PE) e veio para Salvador quando tinha 12 anos. Está no segundo mandato de vereador pelo DEM, tendo assumido uma cadeira na Câmara de Salvador em 2013, com 4.059 votos. Na segunda eleição, sua votação chegou a 7.410 votos.

Morador da Cidade Baixa, ele realiza ações sociais nas comunidades carentes da região, há 30 anos, com o Trio Malassombrado, carro de som construído por ele.