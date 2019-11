Companheira de Gugu chora em velório: 'Por que você foi para lá?'

Rose Di Matteo, esposa de Gugu Liberato, não segurou a emoção e chorou muito no último dia de velório do apresentador, nesta sexta-feira (29).

Ao se aproximar do caixão, Rose lembrou do acidente doméstico que matou o apresentador na casa da família em Orlando, Estados Unidos.

"Por que você foi para lá? O que você tinha que fazer lá? Estava tudo certo para a gente voltar, estava tudo bem", diz companheira de Gugu.

Gugu caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros depois que o piso do sotão desabou com o apresentador. Ele caiu na cozinha da casa e teve a morte cerebral confirmada 48h depois do acidente.

Rose recebeu o carinho dos fãs de Gugu e chegou a fazer um sinal de coração com as mãos na entrada da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde foi velado o corpo. Ela e outros familiares foram aplaudidos na chegada ao local do velório.

A mãe de Gugu, Maria do Céu, chegou ao local levada em uma cadeira de rodas. Dentro do salão, ela caminhou com a ajuda de uma bengala até o caixão.

Muito emocionada, Maria do Céu chorou e rezou com a mão em cima do corpo do filho. Houve grande comoção entre as pessoas que estavam no velório nesse momento.

A mãe do apresentador foi abraçada por uma das gêmeas e pela nora.