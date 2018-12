Companhia aérea Air Europa fecha escritório na Bahia e demite os funcionários

(Foto: Rafael Alvarez/Divulgação)

Companhia vai manter os voos para a Europa partindo de Salvador

Após uma forte atuação na Bahia durante quase uma década, a companhia aérea Air Europa vai fechar seu escritório no Jardim Brasil, na Barra, a partir do próximo mês de janeiro. A empresa alega que está passando por uma reorganização e deixará aqui apenas a estrutura que mantém no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães, além dos voos para Madri partindo de Salvador que, por hora, estão mantidos. Com esse processo de reestruturação, 15 funcionários que atuam no escritório local serão demitidos. O diretor geral Enrique Martins Ambrósio e a gerente de marketing Nadja Alves foram os primeiros a buscar outros caminhos.

Tiso no Amado

(Divulgação)

O maestro Wagner Tiso completou 60 anos de carreira este ano

O maestro Wagner Tiso se apresenta, no próximo dia 20, às 20h, no restaurante Amado. O músico fará um show solo onde homenageia os maiores compositores brasileiros. De Villa Lobos a Tom Jobim. Com 60 anos de carreira completos, o pianista, compositor e regente já foi responsável pelo arranjo de shows de Maria Bethânia e Ney Matogrosso. Recentemente Tiso fez um concerto especial com a Orquestra Sinfônica da Bahia. O couvert custa R$ 50,00.



Beleza com grife

Assim como o restaurante Fasano, o Spa do hotel da Praça Castro Alves será aberto ao público e não somente para os hóspedes. O espaço chega com um serviço exclusivo para a unidade baiana. É o Ritual Bahia de Todos-os-Santos, que inicia com escalda-pés de arruda, sal grosso, sálvia e lavanda para energizar o corpo. Além disso, o SPA vai oferecer massagens e outros tratamentos específicos para homens e mulheres.



Linda aos 90

(Foto: Gil Ramos/Divulgação)

Maria Angela Lima festejou 90 anos esbanjando vitalidade

Chegar aos 90 anos esbanjando alegria, elegância e vitalidade é um privilégio para poucos. No último sábado, a baiana Maria Angela recebeu um grupo de amigas, filhas, genros, netos, bisnetos e toda a família - muitos que vieram de longe - numa festa que começou no final da tarde e seguiu noite adentro. Atenta a todos, Alvinha, como é carinhosamente chamada pelos seus, desfilou elegantemente pelos salões e esbanjou disposição como anfitriã. A festa, preparada pelas filhas, foi impecável. Da decoração com belos arranjos de flores variadas em tons de rosa, ao bufê do Mignon, tudo foi delicadamente preparado com a supervisão da feliz aniversariante.



All inclusive

A Associação Atlética da Bahia (AAB) vai promover, pelo segundo ano consecutivo, uma festa de Réveillon. De acordo com a presidência do clube, dos 400 convites colocados a venda, 227 já foram vendidos. Para quem planeja aproveitar a festa por lá, os ingressos all inclusive custam R$ 300 para sócio e R$ 400 para não sócio. O bufê será assinado por David Melo.



Fim de ano

A empresária Thais Leal vai receber clientes e amigos para uma confraternização amanhã, na loja SL Multibrands. Aos convidados foi sugerido doações de alimentos e brinquedos para Instituições de Salvador.

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Ju Rabinovitz é a designer que assina as estampas do Projeto Tamar

Filha de mãe americana e pai baiano, a designer Juliana Rabinovitz não conseguiu fugir do destino de artista. Desde pequena acompanhava o pai, o artista plástico Sérgio Rabonovitz no atelier e se encantava com as cores e os desenhos. Formou em designer e logo começou a construir sua história cercada de influências domésticas. Talentosa, criou sua própria identidade artística. Dentre os inúmeros trabalhos que levam a sua assinatura estão a coleção de moda do Projeto Tamar de 2017, cujas peças foram comercializadas em todos os pontos de venda da marca espalhados pelo país. Em meados deste ano, foi convidada pela Fundação Pierre Verger para desenvolver toda a comunicação visual da instituição. Agora, mais uma vez a baiana acaba de desenvolver uma coleção de estampas para o Tamar. A coleção verão 2019 tem como inspiração o estado de Sergipe, que é um dos dois pontos onde estão localizadas as confecções do Projeto Tamar, em especial a cidade de Pirambu onde fica a sede da indústria de vestuário e também onde foi fundada uma das primeiras bases de pesquisa marinha da instituição. A estampa corrida que leva sua marca se chama Perfume Sergipe e em breve estará nos pontos de venda de todo o país. Ninguém segura essa menina!

Música erudita

A pianista mineira Simone Leitão, que reside no Rio, mas roda o mundo como solista de grandes orquestras, se apresenta domingo (16) durante o último evento do ano da Neojiba, no projeto Domingo no TCA. A artista está se articulando para trazer para cá, em setembro de 2019, a Semana Internacional de Música de Câmara, que realiza há sete anos no Rio.

(Divulgação)

A musicista Simone Leitão planeja incluir a Bahia na sua próxima turnê

Mais +

A capital baiana está figurando em uma lista da National Geographic que indica 28 lugares no mundo para viajar em 2019. A publicação indica Salvador como o coração e a alma musical do Brasil. A publicação destaca ainda os elementos culturais da cidade, incluindo, além da música, capoeira e o balé folclórico. Vamos capitalizar isso, minha gente.



Menos –

Enquanto a capital sobe, o estado desce. Relatório do IBGE apontou que quatro em cada dez baianos (44,8% da população ou cerca de 6,9 milhões de pessoas), vivem abaixo da linha de pobreza. O relatório apresentado esta semana, revela dados coletados no ano passado. Muito triste constatar que em pleno século 21 ainda vivemos esta situação!