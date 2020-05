Compare descontos em mensalidades em 20 escolas de Salvador

Levantamento feito pelo CORREIO junto a pais de estudantes e escolas de Salvador e Região Metropolitana, o abatimento chegou a 50%, como o desconto divulgado pelo Colégio das Mercês, no Centro. O Colégio Marízia Maior, em Stella Maris e o Helyos (Feira de Santana) supenderam a mensalidade dos cursos de Educação Infantil

Com relação ao GVE, todas as escolas que integram o coletivo praticaram descontos com uma média de 25%. Na educação infantil existem casos de instituições que deram 35% de abatimento.

1. Escola Casa da Infância (Pituba) A instituição de ensino ofereceu aos pais um desconto de 12%.

2. Colégio Perfil (Lauro de Freitas) Na Educação Infantil o desconto é de 25%. Para as turmas de Ensino Fundamental de 15% a 20% e nas turmas do Ensino Médio, 15%.

3. Escola Kurumi (Federação) O abatimento no valor das mensalidades é de 20%.

4. Colégio Montessoriano (Boca do Rio) A escola concedeu 30% para Educação Infantil e 20% no Ensino Fundamental e Médio para adimplentes.

5. Colégio Antônio Vieira (Garcia) O Vieira vai aplicar um desconto linear de 15% sobre as mensalidades. O percentual vai incidir sobre os pagamentos dos meses de maio, junho e julho.

6. Colégio Marizia Maior (Stella Maris) A escola suspendeu o pagamento das mensalidades dos alunos da Educação Infantil (turmas do Grupo 3 ao Grupo 5). Não foram definidos percentuais de descontos para o Ensino Fundamental e Médio, porém a direção se mostrou aberta a fazer negociações de extensão de prazos e parcelamentos para os pais que tiveram perda de renda ou ficaram desempregados por conta da pandemia.

7. Escola Cresça e Apareça (Rio Vermelho) O desconto é de 30% na mensalidade escolar enquanto as aulas permanecerem a distância.



8. Colégio Helyos (Feira de Santana) Suspensão do pagamento das mensalidades para alunos do Grupo 2 ao 1º Ano. Não houve abatimento nas mensalidades das demais turmas.

9. Escola Nova Nossa Infância (Pituba) Para as mensalidades de maio, o desconto é de 20% para todos os estudantes do G1 ao G10.

10. Escola Gênesis (Costa Azul) O desconto estabelecido é de 30%, a partir do dia 1º de maio até o encerramento do distanciamento social.

11. Escola Experimental (Vila Laura) O desconto é de 20% para os alunos do Grupo 1 ao 5º ano e tem validade até o retorno das aulas presenciais.

12. Gira Girou (Pituba) O abatimento ofertado pela instituição de ensino é de 30% para as turmas Berçário e Ciclo I e 20% para os Ciclos II e II mais o Ensino Fundamental.

13. Escola Panamericana (Patamares) A escola deu 15% de abatimento no valor das mensalidades.

14. Sacramentinas (Garcia) O desconto é de 20% para os meses de maio e junho.

15. Colégio Oficina (Pituba) O abatimento dado é de 25% na parcela do mês de maio. A escola possibilita também o parcelamento das mensalidades em atraso em até seis vezes no cartão de credito sem cobrança de juros ou multas.

16. Colégio Nossa Senhora das Mercês (Centro) A instituição de ensino está concedendo 50% de desconto sobre o valor integral das mensalidades para todos os alunos até o retorno das aulas presenciais.

17. Colégio Anchieta (Pituba/ Itaigara) Conforme o comunicado publicado no site da instituição os alunos da Educação Infantil terão 30% de desconto; turmas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 25% e os alunos 1ª à 3ª série do Ensino Médio (com pré-vestibular), 20%.

18. Colégio São Paulo (Itaigara) Como o colégio faz parte da mesma rede que o Anchieta permanece a mesma orientação para os descontos: Educação Infantil (30%), 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental (25%) e 1ª à 3ª série do Ensino Médio (20%).

19. Colégio Resgate São Lázaro (Cabula) No site da instituição, a escola informa que os descontos serão de 30% para as turmas de Educação Infantil, + desconto de 5%, igual a 35% até a data do vencimento. Os alunos do Fundamental I terão descontos de 25% + desconto de 5%, somando 30% também para pagamento na data de vencimento. Fundamental II e Ensino Médio 20% e 15%, respectivamente + 5% para pagamento em dia.

20. Escola Patamares (Patamares) O desconto concedido aos pais é de 30% sobre o valor integral das mensalidades a partir deste mês e é válido enquanto as aulas presenciais permanecerem suspensas.

21. Escola Girassol (Itaigara) O valor do desconto varia entre 15% a 30%, dependendo da série da criança. Ensino fundamental foi de 15%; Grupos 1,2 e 3 de 30%; e os Grupos 4 e 5 foi 20%. E escola também ressalta que serão feitas análises em casos individuais e que, a depender da situação, o a diminuição da mensalidade pode ser ainda maior.