Competição de salva-vidas e grafite marcam aniversário da Salvamar

O que antes remetia à degradação, hoje é arte. Para celebrar os 40 anos da Salvamar, os 70 metros do muro da sede da instituição, em Patamares, recebeu grafites que exaltam as quatro décadas de existência da corporação.

"A instituição existe há anos e nunca teve uma homenagem dessa forma. Me sinto muito lisonjeado por ter sido escolhido para a tarefa. Fiz uma composição inspirada no dia a dia dos salva-vidas. Assim como a Salvamar, a arte também salva. Quem olhar agora para o muro não verá mais um reflexo da degradação. Vai enxergar cores, vida", declarou o grafiteiro Marcos Costa, autor do trabalho.

A ação faz parte do projeto Cores Conectadas, que também já aportou no Mercado São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, e é realizada pela Agência Gamboa, em parceria com a Prefeitura, ITS Brasil e Iquine. Segundo o coordenador da Salvamar, Alysson Carvalho, este é um momento muito importante para a instituição e para a capital baiana.

"Ter uma instituição que há 40 anos presta um serviço de excelência é motivo de orgulho para todos os soteropolitanos. Ao longo de todos esses anos a missão de salvar vidas sempre foi levada muito a sério, fato que temos hoje um nome consolidado e respeitado em todo o Brasil e em diversas partes do mundo", declarou.

Missão

Em atuação em Salvador desde 1981, a instituição desempenha importante trabalho no monitoramento das praias e na proteção da vida de banhistas em grande parte do litoral soteropolitano. O trabalho se estende pela orla marítima da capital, do trecho que vai da Praia de Jardim de Alah até a Praia de Ipitanga, além das ilhas pertencentes ao município, com um efetivo total de 250 agentes.

Competição

Ainda como parte da comemoração dos 40 anos da instituição, no dia 27 haverá uma competição entre os salva-vidas. O ponto alto das atividades acontece no dia seguinte, com a acontece a tradicional travessia aquática do Salvamar, a partir das 7h.

Na ocasião, os competidores percorrerão o trecho que vai da Praia de Itapuã (Rua K) até a praia de Jaguaripe. O evento é aberto para todo o público, desde que estejam aptos para a atividade, além de devidamente vacinados contra a covid-19.