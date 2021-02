Comportamento de Lumena 'foi o limite', diz Lucas sobre desistência do BBB

Desistente do BBB21, Lucas Penteado foi entrevistado nesta terça-feira (9) no Encontro Com Fátima, da Globo, e afirmou que a "gota d'agua" para sua saída foi o tratamento que recebeu da baiana Lumena na festa em que beijou Gilberto, se assumindo como bissexual dentro da casa. "A não aceitação de alguém que era semelhante a mim foi o limite", afirmou.

Ele diz que queria conversar com Lumena para pedir um conselho. "O conselho que eu ia pedir é: o que eu faço quando sair daqui? Como você faz para ser tão corajosa?", diz, lembrando que Lumena é uma mulher negra e gay, que enfrenta muitos preconceitos que ele imaginava que iria encontrar também.

Questionado se ele acredita que cometeu algum erro, Lucas falou que não mudaria nada do que fez, mas talvez hoje já fizesse diferente. "Talvez eu tenha metido os pés pelas mãos, porque tenho uma ideologia que é muito forte dentro de mim, porque eu acredito muito na união do povo preto. Achei que ia ser o único, e vi mais sete. Falei, 'gente, vamos se unir", diz. "Eu não mudaria nada porque eu fui eu. Mas o eu que sou agora não cometeria os mesmos erros", disse.

"Eu vi a reprodução do que acontece do lado de fora" #BBB21 #Encontro pic.twitter.com/dmrtCvMdJk — Globo em ???? (@RedeGlobo) February 9, 2021

Lucas disse que a "galera fez um time" na casa e que isso faz parte do jogo. Ele reviu uma cena em que conversava com Nego Di e criticou o gaúcho. "Nego Di, não preciso fingir, é um jogador excepcional, mas um oportunista assustador. Ele me magoou muito", diz. "Quando a gente bota gente dentro de uma casa por R$ 1,5 milhão, muita gente deixa seus princípios de lado e eu não aceitei", acrescenta, afirmando que Nego Di foi o "primeiro igual" a hostilizá-lo. Ele lembrou que foi acusado de "defender vagabundo" por Nego Di por conta de seu envolvimento em ocupações de escola.

Ele não quis comentar outros participantes. "Não quero falar do Projota, nem da Karol Conká, me perdoa". "Gostaria muito que eles saíssem e assistissem tanto o programa quanto a repercussão fora da casa, para refletir". Para ele, Nego Di manipulou consciente e Projota e Karol não saberiam o que fizeram. "Espero que não".

"Sai porque o jogo estava sujo. A forma que ele estava sendo levado não cabia com meu caráter", acrescentou. Ele contou que "tá esperando" Gil aqui fora para conversarem. Para ele, a final deveria ser formada por Gil, Sarah e Juliette, mas vai torcer pela paraibana para ser campeã. "Ela está sendo criticada por ser ela, enquanto as pessoas falam de acolher. Ela merece esse R$ 1,5 milhão".