Comportas da Barragem da Pedra são abertas devido às fortes chuvas no sudoeste baiano

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), responsável pela Barragem da Pedra, em Jequié, no sudoeste baiano, divulgou um comunicado nesta segunda-feira (6) informando que a bacia do Rio de Contas encontra-se em seu período chuvoso e, por isso, a empresa precisou abrir as comportas do reservatório, aumentando a vazão para controlar o nível da água.

Ainda na segunda, a vazão de água da barragem foi elevada da faixa de 60 metros cúbicos por segundo, para 200 metros cúbicos por segundo. Na manhã desta terça (7), foi novamente elevada para liberar 300 metros cúbicos de água por segundo.

De acordo com a companhia, a medida foi tomada após o Reservatório da Pedra alcançar a cota de 222,40m, com armazenamento de 61,20% do volume útil.

Na quarta-feira (8) ainda serão liberados 400 metros cúbicos de água por segundo. A vazão de restrição do Vale é de 800 metros cúbicos por segundo.

A Chesf fez um alerta sobre a importância de se evitar fortemente a ocupação de áreas situadas nas planícies de inundação. Uma vez que o volume de água do Rio de Contas vai aumentar.

“A Companhia ressalta que a situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nos valores de vazão ora praticados, em função da evolução das chuvas e vazões na Bacia do Rio de Contas”, informa em nota.

No momento, ainda não há indícios de formação de cheias, mas a Chesf continuará avaliando a situação, mantendo a população informada.