Compra digital com sensação analógica

Que as lojas online são cada vez mais importantes não há duvida, mas quem já comprou através delas sabe que, dependendo do produto, falta a experiência da escolha física e sobra a insegurança sobre ter ou não comprado corretamente. Essa necessidade, diria, analógica presente nos consumidores é o foco de um novo produto da empresa alemã Wirecard, especializada em tecnologia financeira. Ele ganhou mome de 360° Retail Experience e consiste em um totem de venda que promete ajudar no resgate das lojas físicas através de uma experiência que poderíamos chamar de “on-line presencial”.

Imagine a compra de um tênis via internet. Sempre fica a dúvida sobre tamanho, textura, etc. Com esse sistema as lojas poderiam permitir que o consumidor, sozinho, tivesse a experiência de sentir e conhecer o produto que deseja e, depois, levando-o até o totem, através de um sistema de reconhecimento capacitivo que o faz detectar o que está com o cliente à distância seria possível entender mais sobre aspectos do que se está comprando e até fazer ajustes e customizações, finalizando por ali mesmo sua compra para, depois, receber tudo em casa. O Vice Presidente Executivo da empresa, Jörn Leogrande, comemora o protótipo lançado e explica o porquê da empresa estar investindo nessa nova solução que traz o on-line para uma experiência física: "Os clientes querem mais tecnologia de ponta, e os varejistas querem encantar os consumidores, trazendo-os de volta às lojas físicas.

A experiência de varejo em 360° atende a essas duas necessidades: os clientes podem ver os produtos pessoalmente, enquanto desfrutam de todos os benefícios que a tecnologia traz para a experiência de varejo, incluindo uma compra rápida e totalmente digital. Vemos essa atividade em 360° e soluções semelhantes se difundindo em um futuro muito próximo. Estamos entusiasmados por estar na vanguarda dessa revolução na experiência do cliente", finaliza.

Testando o Home Office

Com a necessidade de evitar a circulação pelas cidades várias empresas estão testando, pela primeira vez, a adoção do Trabalho Remoto, o famoso Home Office. Esse teste vai com certeza mudar a forma de algumas empresas encararem o trabalho à distância e, de olho nessa mudança estão sendo oferecidos testes gratuitos de plataformas que possibilitam esse tipo de trabalho de forma segura. É o caso da operadora OI que está oferecendo a sua solução de Smart Office de graça por 90 dias.

A plataforma oferece plataformas de colaboração, conectividade e cloud computing. O serviço também permite às empresas realizar reuniões remotas com até 100 colaboradores. Rodrigo Shimizu, diretor de Marketing da Oi Soluções destaca que esse novo modelo de jornada remoto é um importante foco da empresa e complementa: “Entregamos ao cliente corporativo performance e comodidade em um período de alta demanda por home office. Atualizamos a nossa solução buscando atender as necessidades entregando colaboração, conectividade, acesso e desempenho de forma virtualizada, através da aquisição de uma licença, de forma simples e ágil”. Para mais informações acesse: www.oi.com.br/oisolucoes

Inglês on-line de graça durante a quarentena

A escola americana Really Experience oferece um curso intensivo de 30 dias gratuito para os usuários brasileiros. O número de alunos é ilimitado e as inscrições já estão abertas na escola que tem 100% dos professores americanos e aulas transmitidas direto dos EUA com exercícios diários de audição, conversação, interação com os professores e material didático.

O CEO da filial brasileira da empresa que também atua de forma presencial, Édney Quaresma, lembra que a quarentena não deve ser encarada como um período de férias e que esse tempo deve ser aproveitado de maneira consciente, e arremata: “Estudar e aperfeiçoar o conhecimento é a maneira mais inteligente de se resguardar em casa”. Cada pessoa terá que dedicar até 15 horas por semana para finalizar o curso. Se quiser saber mais e efetuar sua inscrição acesse http://really.education.