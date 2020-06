‘Compre e Doe’ mantem ações de sustentabilidade do Boticário durante a pandemia

Um levantamento realizado pela Prefeitura Municipal mostrou que Salvador produz uma média de quatro toneladas de lixo a cada 26 segundos. Com o objetivo de ajudar a reduzir o impacto dos resíduos sólidos, o Boticário desenvolveu o Boti Recicla, programa de logística reversa que conta com mais de 300 locais de coleta de embalagens de cosméticos vazias, entre lojas e pontos de revendedor, em toda a Bahia. Numa parceria com as transportadoras, as embalagens retornadas de todo o estado são trazidas para Salvador, descaracterizadas e encaminhadas para a cooperativa de reciclagem parceira, localizada em Lauro de Freitas.

No momento, o maior programa de logística reversa do país está temporariamente paralisado pelo fechamento de grande parte das lojas. E para continuar ajudando as famílias das cooperativas que vivem da coleta de recicláveis, o Boticário criou a ação “Compre e Doe”, em que um valor das vendas dos kits em datas comemorativas é revertido para essas famílias. Com o resultado de Dia das Mães, a marca já apoiou 756 famílias em todo o país.

No caso do vidro recolhido, por exemplo, ele é reciclado e se transforma em peça decorativa nas lojas-ânfora, o novo conceito de loja mais sustentável do Boticário, que pode ser visto atualmente na loja do Salvador Shopping, em Salvador, além de outras cidades pelo país, como Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza e São Paulo. Essas peças decorativas fecham o ciclo do vidro, que é o resultado do recolhimento de frascos pós-consumo.





Mundo Sustentável

Para mostrar como a sustentabilidade é algo próximo e possível, o CORREIO criou o projeto Mundo Sustentável, com conteúdos diversos sobre iniciativas que tornam a vida melhor. Diariamente e até o final do mês de junho, você poderá acompanhar nas redes sociais, no site, jornal impresso e na plataforma bit.ly/mundosustentavelcorreio, as informações sobre como se pode melhorar as ações do dia a dia para que todos possam ter mais qualidade de vida.

