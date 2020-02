Comprou seu abadá? Veja onde retirar sua fantasia

Faltam apenas dois dias para a abertura oficial do Carnaval de Salvador 2020 e uma das preocupações dos foliões neste período é a retirada do abadá. O CORREIO Folia separou os pontos de retirada dos abadás de blocos para facilitar a vida de quem ainda não retirou a roupa tradicional da folia baiana.

O folião precisa ficar atento ao prazo de retirada. Os abadás do Coruja e dos blocos comercializados pela Central do Carnaval e San Folia serão entregues até o dia 25, terça-feira de Carnaval. Já a entrega das fantasias dos blocos As Muquiranas e Pagode Total será feita até o dia 20, quinta-feira de Carnaval.

As Polícias Militar e Civil, juntamente com empresários de entretenimento e o Shopping da Bahia, realizam, desde a última quinta-feira (13), a Operação Abadá, que segue até a quinta-feira (25) e tem o objetivo de proporcionar mais conforto e segurança durante o período de retirada das fantasias da folia.

Somente o Shopping da Bahia abriga mais de 85% da venda e entrega dos principais blocos e camarotes do Carnaval de Salvador. Por conta disso, o centro comercial abrirá este ano no domingo (23/02) das 12h à 20h, com lojas, espaços de lazer e alimentação funcionando normalmente durante o período.

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Salvador Bahia Airport e Claro.

CONFIRA OS PONTOS DE ENTREGA:

BLOCO LOCAL DE RETIRADA Afoxé Filhos de Gandhy Central do Carnaval – Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Alvorada Central do Carnaval – Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Amor e Paixão Central do Carnaval – Estacionamento L1 do Shopping da Bahia As Muquiranas Clube Fantoches, no bairro Dois de Julho Blowout San Folia - Alameda Jenner Augusto do Shopping da Bahia Camaleão Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Cheiro Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Cortejo Afro Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Coruja Alameda Newton Rique – Shopping da Bahia Crocodilo San Folia - Alameda Jenner Augusto do Shopping da Bahia Eva Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Happy Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Largadinho San Folia - Alameda Jenner Augusto do Shopping da Bahia Me Abraça Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Nana Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Olodum Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia O Vale San Folia - Alameda Jenner Augusto do Shopping da Bahia Pagode Total Alameda Marta Vasconcelos – Shopping da Bahia Praiero Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Timbalada Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Uau! San Folia - Alameda Jenner Augusto do Shopping da Bahia Voa Voa Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia Vumbora Central do Carnaval - Estacionamento L1 do Shopping da Bahia