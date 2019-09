Comunhão de bens é o caminho da reforma

Parlamentares da bancada baiana no Congresso avaliam como praticamente impossível que a reforma tributária avance sem a unificação das propostas em andamento simultâneo na Câmara e Senado. A análise é endossada pelo deputado federal João Roma, do Republicanos (ex-PRB), relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça da Casa (CCJ) e escalado como porta-voz da reforma junto a entidades de classe e ao empresariado. “Só há um caminho: unir as propostas. É preciso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, se sente com os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP), para achar um entendimento. Se não, é melhor esquecer”, afirma.

Pedra no caminho

Contudo, garantem integrantes da bancada, vem do Planalto o grande entrave à unificação das PECs . “Na tentativa de assumir o protagonismo da reforma, Paulo Guedes disse que o governo tem proposta alternativa, mas até agora não apresentou”, destacou um deputado baiano que costura o consenso entre Câmara e Senado.

A luz de velas

Já passou da fase de flerte a aproximação do prefeito ACM Neto, presidente nacional do DEM, com o apresentador Luciano Huck. De acordo com aliados do democrata, ambos vêm conversando com frequência sobre uma eventual filiação de Huck à sigla, com olhos na disputa presidencial de 2022. Para quem acompanha a movimentação, o que parecia namoro agora está mais para casório.

Mesa para quatro

Duas mesas atraíram atenções ontem no restaurante Barbacoa. Em uma, almoçavam o deputado federal Félix Mendonça Júnior, cacique do PDT baiano, e o secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates (DEM). Na outra, o deputado estadual Niltinho (PP) e o presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Quando o assunto foi a sucessão de 2020, as mesas se juntaram para um papo animado.

Aperto de mãos

Um dos dissidentes do PDT nas duas votações da reforma da Previdência pela Câmara, o deputado baiano Alex Santana aparou de vez as arestas com o partido. Com isso, sua provável expulsão por atos de infidelidade virou fumaça.

Fim de caso

Por unanimidade, o plenário do Supremo publicou o acórdão que declarou inconstitucional o trecho da Constituição Estadual que equiparava o salário dos servidores da Assembleia Legislativa ao dos funcionários dos tribunais de Contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM). Agora, reajustes para o pessoal da Assembleia não implicará em aumento automático nos dois tribunais. O entendimento deve derrubar o mérito de ações em que servidores buscam, na Justiça, reajuste com base na Constituição da Bahia.

Made in Bahia

O Ministério da Saúde autorizou ontem o Martagão Gesteira a realizar transplantes de rins e medula óssea. Com o aval, o maior hospital 100% pediátrico do Norte e Nordeste, entra no seleto grupo das unidades aptas para transplante.