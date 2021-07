Comunicação e racismo: mulheres que fazem revolução; assista

Qual o poder da força da comunicação para enfrentar as desigualdades? Você sabe? Neste mês de julho, em que se comemora do Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a colunista do @correio24horas, Midiã Noelle (@midinoelle) , fará esta e outras perguntas no programa Conexões Negras, em entrevista às jornalistas Alane Reis (@reis.alane), da Revista Afirmativa (@revistaafirmativa), Silvia Nascimento (@silvia_nascimento) do Site Mundo Negro (@mundonegro) e Thaís Bernardes (@thaiis.bernardess) da Notícia Preta (@noticia.preta).

No bate-papo “Comunicação é Racismo: mulheres que fazem revolução!”, as jornalistas conversarão sobre como construir narrativas com foco no enfrentamento às desigualdades, sobretudo o racismo, a partir de plataformas de mídias livres e independentes. Acompanhe esse encontro nesta sexta-feira (16), às 19h, no Instagram do jornal Correio.