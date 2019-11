Comunidade de Ilha de Maré passa a contar com horta comunitária

Localizada na Baía de Todos os Santos e pertencente ao município de Salvador, como um bairro, a ilha de Maré ganhou na tarde de ontem (13/11) uma horta na escola municipal da localidade. A implantação do espaço integra o projeto municipal de implantar hortas e pomares em escolas públicas e em locais abandonados, onde exista a presença de lixões ou depósito irregular de entulho.

Para André Fraga, responsável pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS), a chegada do projeto em Ilha de Maré tem um impacto positivo na medida em que proporciona para o grupo escolar, pais e a comunidade em geral um espaço de integração, conexão com o verde e com uma alimentação mais saudável. “Aliado a isso, permite usar o espaço como um laboratório vivo para as práticas educacionais”, completa o secretário.

Atualmente, a Escola Municipal de Ilha de Maré atende a um público variado, com idades que vão dos 2 aos 20 anos, desde o ensino infantil, fundamental I e II e o ensino de jovens e adultos.

Os estudantes puderam aprender técnicas de plantio, além das estratégias que possibilitarão manter o espaço saudável com a ajuda de Andre Fraga (Foto: Marcelo Gandra/Divulgação)



De acordo com o vice-diretor da escola, o professor Weldon Maia, a ideia de solicitar a a implantação da horta surgiu da própria necessidade de valorizar ainda mais a identidade da comunidade escolar, que possui forte marca de ascendência negra e quilombola. “Através da realização de atividades interdisciplinares em sala de aula e, posteriormente, com o próprio cuidado e zelo da horta, nossa proposta é garantir a participação efetiva e assídua da comunidade escolar e local”, afirma.

Além de disponibilizar quiabos, alface, alecrim e outras tantas variedades de legumes, ervas e folhosos, a presença da horta na escola municipal de Ilha de Maré ajudou a estabelecer um vínculo com as tradições ancestrais dos moradores locais, afinal o cultivo possibilitou que as novas gerações pudessem estreitar os vínculos com os agricultores locais que ajudam os estudantes, partilhando seus conhecimentos sobre a qualidade da terra, as formas de adubar, o tempo certo para cada plantio, as técnicas para garantir a boa colheita, além de todas as estratégias que possibilitem que a comunidade possa, em bem pouco tempo, tirar proveito do crescimento das espécies vegetais. “Resgatamos o cultivo nativo e ainda buscamos elevar a autoestima dos agricultores locais, que vão ensinar aos mais jovens seu conhecimento ancestral na arte de cultivar o alimento”, pontua.

André Fraga salienta que até o final do ano, o projeto Hortas Urbanas, Escolares e Pomares da Secis implantará mais dez hortas, totalizando 53 equipamentos espalhados pela cidade e ilhas. “Hoje, estamos com 43 espaços cultivados, sendo 15 escolares e 28 urbanas. Desse conjunto, duas dessas – localizaads no Imbuí e Jardim das Margaridas - tem acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos e crianças”, finaliza.