Conceição da Praia tem comemoração diferenciada e até 'grande dia' foi antecipado

Considerada uma das festas religiosas mais antigas do Brasil, a festa em homenagem à Nossa Senhora da Conceição da Praia esse ano foi diferente. Até a data do grande dia festivo mudou: esse ano a comemoração maior que era no dia 8 de dezembro aconteceu neste domingo (6). E ao invés da tradicional missa campal seguida de procissão e festejos profanos, por conta da pandemia de Covid-19, a celebração foi composta de uma missa com início às 8 horas e carreata, que saiu da frente do Santuário próximo às 10 h e percorreu a orla da capital da Barra até o Imbuí. Se não tivesse pandemia a festa seria bem maior.

De acordo com o pároco Adilton Lopes, inicialmente, a comunidade pensou até em não realizar as comemorações esse ano, depois, em percorrer apenas as ruas da Cidade Baixa. “Percebemos como estamos necessitados de oração e decidimos fazer um trajeto incomum para que Nossa Senhora, que é a rainha da paz e a padroeira da Bahia, possa interceder por nós com saúde, cura e pelo fim da violência na capital”, disse o sacerdote.

O pároco Adilton Lopes fez questão de abençoar os fiéis que acompanharam a carreata em celebração a Nossa Senhora da Conceição da Praia (Foto: Tiago Caldas)

O padre fez questão de reforçar como a saúde e a violência estão impactando a vida do soteropolitanos, salientando que no bairro de Valéria, por exemplo, houve mudança nos horários da novena para tentar minimizar os efeitos da violência urbana. “Nossa escolha por celebrar no domingo também teve como objetivo minimizar quaisquer inconvenientes na vida da Cidade, afinal a terça, dia 08, não será feriado, então, preferimos realizar as nossas orações no domingo e realizar a carreata num momento onde não haverá grandes impactos no trânsito”, completou o padre.

Pedidos de saúde

A enfermeira aposentada Maria Bulhões,69, conhecida como Salete pela Irmandade, aprovou a festa no domingo. “É claro que sinto falta de toda aquela festa e alegria, mas os tempos são outros e uma parte muito significativa da irmandade é composta por idosos, então acredito que essa foi a melhor opção. O importante é que não falte fé”, garantiu.

O empresário Mateus Peixe, 27, é ligado à Conceição da Praia desde criança, quando os pais o levavam para integrar os trabalhos de preparação da festa. Para ele, a mudança numa tradição secular teve aspectos positivos e negativos, como tudo na vida. “A carreata termina atingindo mais pessoas que, possivelmente, não teriam condição de se deslocar até a Basílica, então, acredito que o importante é que o carinho e o amor de Nossa Senhora possa tocar mais corações ao longo do seu caminho”, garantiu. Mateus teve COVID, mas acredita que a forma mais branda da doença foi mais uma interseção de Nossa Senhora. “Hoje, também vim clamar por proteção e saúde por toda a cidade, pois estamos vivendo tempos muito delicados e sem fé, dificilmente, teremos forças para superar os desafios desse momento”, completou.

O tesoureiro da Irmandade da Conceição da Praia Tomás Gonçalves também atribuiu à Nossa Senhora o fato de que ninguém na congregação contraiu a doença. “Todos os recursos estão sendo empregados para garantir a higienização do Santuário. Mesmo com todas as dificuldades de arrecadação que tivemos por conta dessa situação atípica, Nossa Senhora tomou a frente e conseguimos realizar uma celebração bonita e segura”, contou, salientando que esse ano, no último momento, a congregação ganhou uma doação de flores, possibilitando que o andor da santa, montado na carroceria de uma pick-up, pudesse sair enfeitado e belo. “Ela sempre intercede por todos nós e quando Nossa Senhora toma a frente, os caminhos ficam livres e claros”, finalizou.

A imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia perceorreu as ruas do Centro, Barra, Ondina, Pituba e foi até o Imbuí para só então retornar à Basílica (Foto: Tiago Caldas)

Ao longo do percurso, por onde passava, a imagem de Nossa Senhora foi saudada com aplausos e orações pelos transeuntes e por aqueles que puderam acompanhar das sacadas dos apartamentos. Até as flores que, por ventura, caiam do carro com a imagem da santa eram resgatadas pelos fiéis como relíquias. As celebrações na Basílica de Nossa Senhora da Conceição Praia terminam à noite, quando será celebrada a última missa, às 19h.

Homenagens continuam

A Rainha e Padroeira do Estado da Bahia, Nossa Senhora da Conceição, recebe homenagens no dia 8 de dezembro. Este ano, em virtude da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, as paróquias dedicadas à Imaculada Conceição da Mãe de Deus precisaram ajustar a programação que, em anos anteriores, sempre contou com a presença de milhares de fiéis.

Na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, localizada no bairro do Comércio, o tema central dos festejos é “Mantenhamos nosso olhar fixo em Jesus Cristo, nossa única esperança, que declara: ‘Eis aí tua Mãe’”.Até 7 de dezembro, os devotos poderão participar, mediante agendamento prévio através do telefone (71) 3038-6254, do novenário que acontecerá sempre às 19h. Contudo, diariamente, também será celebrada a Missa, às 17h, e será recitado o Terço ou o Ofício, às 18h.

No dia dedicado à Imaculada Conceição, 8 de dezembro, serão celebradas Missas às 5h, 7h, 14h30 e 17h (esta é a Missa da Amizade, por todos os fiéis que colaboram para a realização da festa). O ápice dos festejos será a Missa Solene, presidida pelo Cardeal Dom Sergio da Rocha, às 9h. É importante ressaltar que, ao longo de todo este dia, a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia ficará na porta da Igreja, para que os fiéis possam fazer as orações.

Toda a programação será transmitida, ao vivo, pelo canal da Basílica Santuário [para localizar, o internauta deve inserir “Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia” na caixa de busca].

Paróquia de Valéria

Com o tema “Maria, exemplo de ‘Fraternidade e Diálogo: compromisso de amor’”, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada no bairro de Valéria, também realiza o novenário em preparação à Festa da Padroeira até 7 de dezembro, sempre às 19h

No dia dedicado à padroeira (8), a programação terá início às 7h com carreata, que sairá do CESF e passará pelas principais ruas do bairro, retornando ao ponto de partida, onde será celebrada a Missa, às 9h, presidida pelo padre Phillipe Le Puil. Já às 16h haverá mais uma Celebração Eucarística, sob a presidência do Vigário Geral da Arquidiocese de Salvador, padre Juraci Gomes; e às 19h o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Missa Solene.

É importante ressaltar que devido a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, os fiéis que desejarem participar presencialmente devem entrar em contato com o coordenador do Setor Paroquial ao qual pertencem e realizar a inscrição. Em cada Celebração serão permitidas apenas 50 pessoas. Mais informações através do telefone da secretaria paroquial (71) 3301-3873.

Para render louvores à padroeira no dia 8 de dezembro, os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, localizada em Itapuã, participam do tríduo, que se encerra no dia 7 de dezembro, às 19h, na Matriz. Este ano o tema escolhido para os festejos é "Maria, estrela brilhante, nos guia a Belém, onde nasce Jesus: a Vida e a Esperança".

No dia dedicado à padroeira (8), a programação terá início às 5h, com alvorada e recitação do Ofício da Imaculada Conceição. Ao longo do dia, serão celebradas Missas pelos idosos, às 6h; pelas famílias, às 8h; pelas crianças, às 10h; pela juventude, às 12h; por Salvador e pela Bahia, às 17h; e pelas pastorais, movimentos, áreas missionárias, comunidades e serviços pertencentes à paróquia, às 19h.

Toda a programação terá a presença reduzida dos fiéis, mediante agendamento prévio, que pode ser solicitado via secretaria paroquial. Para quem é do grupo de risco, a programação será transmitida, ao vivo, pelo Youtube [para localizar o canal, o internauta deve inserir o nome da paróquia na caixa de busca].