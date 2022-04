Concurso 'Comida di Buteco 2022' acontece de 8 de abril a 8 de maio em Salvador

O concurso Comida di Buteco 2022 acontecerá em Salvador, entre os dias 8 de abril e 8 de maio, com 41 botecos participantes. O tema da 15ª edição será ‘Buteco Vive’, e o valor fixo é de R$ 27,00 para o prato participante de cada estabelecimento.

O retorno do concurso alcançou número recorde de participantes em Salvador, distribuídos ao longo de toda capital baiana: de Paripe a Itapuã, do Santo Antônio à Cajazeiras, passando por Nazaré, Armação, Sussuarana, Canabrava, Pituba, Águas de Meninos, Cabula, Engenho Velho de Brotas, Federação, Águas Claras, São Tomé de Paripe, São Rafael, Rio Vermelho, Caminho de Areia, Garcia, Pernambués, Ondina, Pituaçu, Candeal, Periperi, Dois de Julho, Plataforma, Acupe, Campo Grande, São Caetano, Capelinha, Boca do Rio, Lobato, Barris e São João do Cabrito.

Para 2022, a competição aposta no tema livre, permitindo que cozinheiros e cozinheiras de todos os botecos possam usar a imaginação sem limites na produção dos petiscos concorrentes, estimulando a criatividade, identidade e originalidade de cada participante.

Segundo Raissa Ulhôa, coordenadora regional Comida di Buteco, há uma sensação especial para este ano e uma grande expectativa no retorno do concurso.

Para participar, os botecos - que são indicados pelo público -, são convidados de acordo com os critérios do concurso e participam gratuitamente, criando um petisco autoral, seguindo as regras do ano. Com participação popular e júri especializado, que dão notas de 1 a 10 para 4 quesitos: petisco, higiene, atendimento e temperatura da bebida.

O peso do júri e do público é de 50% cada. Com democracia e muito paladar é eleito o melhor boteco de cada cidade e depois do país. Os votos físicos são recolhidos e apurados por um instituto de pesquisas independente e o vencedor de cada cidade segue para o torneio nacional.

Sobre o Concurso

O concurso busca reconhecer o melhor entre as 42 cidades brasileiras participantes, divididas em 21 circuitos, considerando pontos como petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. Por isso, a cada ano é eleito o vencedor da cidade, que então participa da competição nacional, elegendo assim o melhor boteco do país.

Como forma de garantir a alta qualidade de produtos e atendimento entre os participantes, 20% dos últimos colocados perdem o direito de participar do concurso no ano seguinte, gerando assim a oportunidade de outros botecos participarem do concurso.

Reforçando que a cultura raiz vive, o concurso vem para fortalecer a importância desse negócio. Raissa explica que durante os 30 dias, a mecânica do concurso acontece da seguinte maneira: “o público e um corpo de jurados visita, vota e elege o campeão, avaliando quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%”, destaca.

O boteco que alcançar maior nota em âmbito global, ganha o título de vencedor da edição em nível local.

Na segunda etapa, que ocorre no mês de junho, uma nova comissão de jurados é escolhida para visitar os campeões em cada cidade. Neste momento, os botecos vencedores recebem três jurados para a reavaliação das quatro categorias, onde então é escolhido o melhor boteco do país.

De acordo com Raissa Ulhôa, o Comida di Buteco continua firme no seu propósito, de valorização dos pequenos negócios e empreendedores, mostrando seu trabalho e criatividade. “Por isso, continuamos a nossa tradição de oferecer petiscos a um preço justo e que permita experimentar as criações de cada vez mais botecos”, conta.

Com a missão de ‘Transformar Vidas Através da Cozinha de Raiz – Buteco Extensão de Sua Casa’, o concurso conta com a Apresentação da Piraquê; Banco oficial Santander Patrocínio da McCain e Seara;, Patrocínio McCain, Seara, Heinz, Zero Cal, Engov After , Chandon, Get Net, Reserva 51, Apoio: Dickies, Santanense Workwear e Novotel.