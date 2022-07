Concurso da Marinha tem 25 vagas para médicos de 16 especialidades

Entre os dias 11 e 24 de julho, estarão abertas as inscrições para 25 vagas no concurso público de admissão ao corpo de saúde da marinha do Brasil – Quadro de Médico. As vagas são para médicos de 16 especialidades: Clínica Médica, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Ginecologista e Obstetrícia, Pediatria, Medicina de Emergência, Cardiologia, Endocrinologia/Metabologia, Gastroenterologia, Geriatria, Medicina Intensiva, Nefrologia, Neurologia, Reumatologia, Cirurgia Torácica e Oftalmologia.

Em Salvador há vagas cirurgião geral, com especialidade em oftalmologia, e anestesiologista.

Para concorrer é necessário ser brasileiro nato, de ambos os sexos e ter menos de 35 anos de idade no dia 30 de julho de 2023. Na seleção haverá prova escrita, objetiva de conhecimentos profissionais e redação. Os classificados participarão ainda de etapas, com caráter eliminatório, como inspeção de saúde e teste de aptidão física.

O candidato aprovado e classificado Curso de Formação de Oficiais (CFO), no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk (CIAW), no Rio de Janeiro. Durante o curso o Guarda-Marinha receberá um total de R$ 9.070,60, sendo R$ 7.315,00 relativos ao soldo militar, R$ 1.389,85 relativos ao adicional militar e R$ 365,75 relativos ao adicional de compensação por disponibilidade militar, além de serem proporcionados alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 140,00. Haverá isenção do valor da taxa de inscrição para os candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional. Também tem direito à isenção os candidatos doadores de

medula óssea registrados em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Clique aqui e acesse os editais.