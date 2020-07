Concurso virtual vai escolher melhor Altar de Santa Dulce dos Pobres

Para comemorar o dia litúrgico da Santa Dulce dos Pobres, celebrado em 13 de agosto, o Memorial Irmã Dulce acaba de lançar o I Concurso Virtual Altar de Santa Dulce dos Pobres. O concurso é aberto ao público em geral, incluindo crianças a partir dos cinco anos de idade (com a concordância do responsável, por meio do preenchimento do Termo de Responsabilidade). As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 31 de julho, no site das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). O resultado será divulgado no dia 12 de agosto, pelas redes sociais da OSID e do Santuário Santa Dulce dos Pobres.

No concurso virtual, cada participante deverá montar um altar em honra a Santa Dulce, com tema livre, e em seguida tirar duas fotos e enviar pelo site junto com a ficha de inscrição preenchida. Entre os critérios que serão avaliados estão criatividade, originalidade e sustentabilidade, além da presença da imagem de Santa Dulce em destaque (a imagem pode ser de qualquer material).

“O concurso virtual surge como uma forma de propagar a devoção a Santa Dulce e de envolver o público estimulando a pesquisa, o conhecimento maior sobre a história de Irmã Dulce, a criatividade e a devoção, especialmente nesse momento de pandemia, de distanciamento social, de tantas angústias e incertezas”, declara a líder do Memorial Irmã Dulce, Carla Silva.

No Regulamento do Concurso (disponível na área de inscrição no site) estão listados os prêmios de cada categoria. Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelos telefones (71) 3310-1461 e 3310-1115; ou através do e-mail monica.silva@irmadulce.org.br.