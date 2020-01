Concursos Nacionais: Mais de 3,4 mil vagas nas Forças Armadas e na Amazul

As Forças Armadas e a Agência Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) - ligada à Marinha - concentram as vagas abertas em concursos nacionais, com oportunidades, inclusive, para a Bahia. Juntas, Aeronáutica, Marinha e Amazul somam 3.433 vagas. Os salários podem chegar a R$ 15.987, para o cargo de engenheiro nuclear na agência.

Trata-se da maior oferta de remuneração entre os certames nacionais. O candidato tem até o dia 9 de fevereiro para efetivar sua inscrição no processo simplificado da Amazul. A taxa de participação é de R$ 70 para cargos de nível médio e de R$ 100 para os de nível superior e o cadastro pode ser feito pelo site do Idecan - Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (www.idecan.org.br).

“O mais importante é escolher o seu concurso meta e preparar-se com antecedência”, aconselha o criador do portal Estude para Passar e especialista em métodos de estudo para concursos públicos, Nilson Albuquerque.

Carreira militar

Também na lista seleções nacionais estão os concursos para aprendiz na Marinha e sargento na Aeronáutica. O primeiro tem 900 vagas para admissão nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros. O prazo de inscrição vai até 3 de fevereiro, somente na internet, no endereço eletrônico do órgão, que é www.ingressonamarinha.mar.mil.br. A taxa custa R$ 25.

Já o certame para sargento da Aeronáutica vai preencher 156 vagas nas especialidades de eletrônica, administração, enfermagem, eletricidade, informática, laboratório, obras, pavimentação, radiologia e topografia. A remuneração durante o período de formação é de R$ 1.343,75. Após o curso, o soldo inicial para a patente de terceiro sargento chega a R$ 5.559,15. As inscrições para o processo seletivo estão abertas até 12 de fevereiro em ingresso.eear.aer.mil.br/. O valor da taxa é R$ 60.





FORÇAS ARMADAS Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Marinha (Aprendiz/ Marinheiro) 900 De R$ 1.108,00 até R$ 1.950,00 Médio 03/02 Aeronáutica (Sargento) 156 R$ 5.559,15 Médio e Técnico 12/02 Amazônia Azul Tecnologias de Defesa (Amazul) 2.377 De R$ 3.859,98 até R$ 15.987,74 Médio e Superior 09/02





A apesar de a concorrência ser grande neste tipo de processos seletivo, o especialista em preparação para concursos lembra que muita gente tenta a sorte, reforçando a necessidade de se dedicar bastante. “A concorrência acaba assustando e tira o sono de muita gente. Mas a boa notícia para quem é competitivo é que a avassaladora maioria está ali sem uma base sólida de conhecimento construída, e sem uma prévia preparação física, mental e emocional exigida para o ingresso”, avalia Albuquerque.

Mais chances

O Brasil tem, atualmente, 145 concursos com inscrições abertas, que somam 11.440 vagas. O salário que mais chama atenção é para o Ministério Público Militar (MPM-12º CPJM). São seis vagas que pagam até R$ 33.689,11. As inscrições para o cargo de promotor de justiça militar devem ser feitas no www.mpm.mp.br/12cpjm/. O prazo termina dia 19 de fevereiro e o valor da taxa é de R$ 250.

Na Bahia, o destaque ainda é o certame da Universidade Federal (UFBA). São 34 vagas para professores com remuneração de R$ 9.600,92. O prazo termina em 10 de fevereiro. Inscrições: concursos.ufba.br/docentes-camacari-2019-3. As taxas custam de R$ 150 a R$ 200.





CONQUISTE UMA VAGA NAS FORÇAS ARMADAS

Fique atento aos requisitos específicos O criador do portal Estude para Passar e treinador especialista em métodos de estudo para concursos públicos Nilson Albuquerque chama atenção para uma série de peculiaridades nestes editais: “Grande parte dos certames para as Forças Armadas contam com estas exigências, começando pela idade e escolaridade, por exemplo”.

Planejamento Outra dica é se preparar com atencedência para todas as fases, como destaca o especialita. “Verifique todas as etapas que são exigidas e crie um planejamento de preparação que contemple não só o estudo das matérias, mas também exames de saúde e a preparação física exigida”.

Bibliografia específica O edital destes concusos costuma indicar uma bibliografia específica que pode ajudar muito o concurseiro na fase de estudos. “Foque nesses materiais ou em apostilas que abordem essa bibliografia específica, pois ela certamente será cobrada”, aconselha.

Conheça a organização militar É preciso se manter bem atualizado. “Acesse e explore o site e redes sociais da organização militar para a qual você prestará o concurso. Além de ficar por dentro do que te espera após a aprovação, isso também vai formar a base de conhecimento tanto para entender melhor as questões quanto para conseguir elaborar uma excelente redação”, acrescenta Albuquerque.