Concursos têm mais de 8 mil vagas; salários passam de R$ 24 mil

A falta de abertura de novos concursos na esfera federal acabou redirecionando o foco de muitos concurseiros para os certames estaduais, onde é cada vez maior uma boa oferta salarial e também de vagas. É em um deles, por exemplo, que está a maior remuneração entre as opções com inscrições abertas no país. O concurso para a Defensoria Pública do Distrito Federal (DF) tem 12 vagas para o cargo de defensor público, com salário de R$ 24.668,75. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de maio no site www.cebraspe.org.br. A taxa custa R$ 170.

Este é só um dos 23 concursos estaduais que juntos somam 8.635 vagas em diversos níveis de escolaridade. Outro certame que chama a atenção, dessa vez pelo volume de vagas, é o da Polícia Militar de São Paulo (SP). São 2,7 mil vagas com salários de R$ 3.164,58. O prazo segue até o dia 13 de junho e o cadastro deve ser realizado em www.vunesp.com.br. Quanto à taxa de inscrição, o valor é de R$ 50.

“Atualmente, a União visa ‘fechar a torneira’, tendo em vista seus gastos com os servidores públicos ativos e aposentados. Por outro lado, os concursos estaduais têm ofertado uma série de vagas em seus editais”, analisa o professor e coach para concursos do Gran Cursos Online Nelson Marangon. A instituição realiza, no dia 25 de maio, em Salvador, uma aula de revisão para os candidatos que irão concorrer a uma vaga de auditor fiscal na Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz).

E por falar em Bahia, quem pretende ficar mesmo por aqui tem até amanhã (14/5) para concorrer a uma das 295 vagas disponíveis na Secretaria de Educação para professor de educação profissional. O salário é de R$ 1.713,46 e a inscrição custa R$ 100. Mais informações em www.selecao.uneb.br.





Instituição Vagas Salário Escolaridade Prazo Ministério Público de Santa Catarina (SC) 23 Não informado Superior 24/05 Ministério Público de São Paulo (SP) 28 R$2.789,81 Fundamental 22/05 Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (RS) 154 R$10.479,48 Superior 20/05 Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar - Hospital Regional Norte (CE) 60 R$ 3.701,76 Superior 19/05 Tribunal de Justiça de Mato Grosso (MT) 1 Não Informado Superior 17/05 Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran - SP) 400 R$ 4.657,60 Médio e Superior 15/05 Secretaria de Educação da Bahia (BA) 295 R$ 1.713,46 Superior 14/05 Universidade de São Paulo (SP) 6 R$10.830,94 a R$ 16.100,43 Superior 13/09 Polícia Militar de São Paulo (SP) 2.700 R$ 3.164,58 Médio 13/06 Rede Estadual da Educação Básica da Paraíba (PB) 1.000 R$ 2.110.12 Superior 06/06 Defensoria Pública do Distrito Federal (DF) 12 R$ 24.668,75 Superior 29/05 Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (MT) 50 R$ 7.003,16 Superior 23/05 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (RS) 4 Não informado Superior 23/05 Tribunal de Justiça de Mato Grosso (MT) 1 Não Informado Superior 17/05 Banco de Brasília (DF) 100 R$ 3.204,26 Médio 15/07





“A concorrência para esses certames costuma ser menor, permite ainda criar vínculos locais, o que, muitas vezes, não ocorre em concursos federais. Além disso, a aposentadoria dos servidores, na maioria dos estados, ainda não foi alterada - o que já ocorreu na União. Ou seja, o candidato irá se aposentar com a integralidade do salário”, acrescenta.

Mais vagas

O país tem, ao todo, 16.182 vagas reunidas em 125 seleções. Ainda de acordo com Nelson Marangon, entre os certames que devem entrar no radar dos concurseiros baianos estão o da Empresa Baiana de Saneamento (Embasa) e o da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA).

A Embasa, inclusive, anunciou no final do último mês a realização do certame com previsão de 854 vagas. “Com base na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2019, esses são só alguns dos órgãos em que há previsão de seleções”, destaca Marangon.





PARA SE SAIR BEM

Estudos Nos concursos ofertados por instituições estaduais é necessário focar bastante na legislação específica e no regulamento do órgão público que pretende ingressar.

Provas anteriores A dica do coach e professor da Gran Cursos Online Nelson Marangon é não deixar de resolver as questões dos certames antigos. “As provas costumam cobrar os mesmos assuntos cobrados em outros editais. Algumas orientações que sempre dou aos meus alunos é para fundamentar os estudos em provas anteriores e promover o estudo reverso, ou seja, focar na teoria com base nos conteúdos cobrados em provas anteriores”, aconselha.

Planejamento Elabore um bom cronograma de estudos, focado na sua disponibilidade de tempo e ritmo de aprendizagem. “Seja a pessoa mais disciplinada que você conhece. Respeite o seu propósito e o seu projeto de vida”, completa o especialista.