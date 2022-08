Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quarta-feira (24)

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

9h - Carreata em Brotas - Concentração na Av. Cônego Pereira (antiga Rodoviária)

10h - Caminhada em Mata Escura - Concentração na Cardeal Brandão Vilela

Tarde

14h30 - Carreata em Muquém do São Francisco

17h - Carreata em São Desidério

Noite

Reuniões internas da campanha

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

9h – Salvador | Entrevista para o G1

11h30 – Salvador | Entrevista para a Rádio Bahia FM

Tarde

15h – Camaçari | Carreata



João Roma (PL)

Manhã

10h – Entrevista à Rádio Esperança FM, de Ruy Barbosa

11h – Entrevista à Rádio Patos FM, de Ipecaetá

12h10 – Entrevista à Rádio Andaíá, de Santo Antônio de Jesus



Tarde

14h – Entrevista à Band News FM E TV Band Bahia

15h – evento com lideranças femininas - Grand Hotel Stella maris, em Salvador



Noite

18h22 – Adesivaço no comitê de cmpanha, em Salvador



Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

7h30 - Entrevista à Rádio Excelsior

10h30 - Comitê pelas ruas com Hilton Coelho

Tarde

14h - Encontro com engenheiros ambientais, no comitê 50, em Salvador

Noite

18h - Entrevista à rádio Educadora FM

18h30 - Entrevista à TVE

Giovani Damico (PCB)

Manhã

9h - Participação de uma Mesa sobre Educação Popular na Uefs | Feira de Santana

Tarde

14h - Abertura do Comitê do Poder Popular de Feira de Santana

15h - Roda de Conversa com os alunos da UFES

17h - Panfletagem nas praças junto aos Militantes do PCB| Feira de Santana

Noite

18h - Entrevista e Live com a mídia local | Feira de Santana