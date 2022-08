Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia nesta quinta-feira (18)

ACM Neto (União Brasil)

Manhã

9h10 - Caminhada no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador - Concentração: Largo da Gráfica

Tarde

14h - Carreata em Aratuípe

15h - Carreata em Muniz Ferreira e evento político com Mãe Mara

Noite

18h - Comício no Clube Arlindão com prefeito Danilo de Babão (PSD)





Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

7h às 9h – Entrevistas

9h30 – Barro Alto | Carreata pelas ruas da cidade

11h – Barra do Mendes | Carreata pelas ruas da cidade

Tarde

12h30 – Ibipeba | Carreata pelas ruas da cidade

14h – Ibititá | Carreata pelas ruas da cidade

15h30 – Lapão | Carreata pelas ruas da cidade

17h – Irecê | Comício no município





João Roma (PL)

Manhã

Salvador| Visita à Feira de São Joaquim, onde grava para programa do horário eleitoral de rádio e TV

Tarde

Salvador| Gravação de programa para horário eleitoral.

Noite

Reunião com equipe de campanha





Kleber Rosa (PSOL)

Manhã

7h - Entrevista à Rádio 93 FM, do município de Alagoinhas

11h - Diálogo com os trabalhadores do Ministério Público Estadual (MPE), no comitê 50 (Rio Vermelho-Salvador)

Tarde

Reunião com a coordenação de campanha

Noite

Reunião com lideranças de Salvador