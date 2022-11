Confira a lista com os baianos que vão participar do governo de transição

A lista do grupo de transição do governo Luiz Inácio Lula da Silva cresce a cada dia, com presença forte da Bahia. Até o momento, já foram anunciados os nomes de 13 baianos ou que têm ligação com o estado, de diversas áreas, que vão contribuir para a construção das bases da nova gestão.

O último nome anunciado foi Leone Andrade, diretor de Tecnologia e Inovação do Senai Cimatec. Ele também é reitor do Centro Universitário da Instituição. Leone vai integrar a pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação. O grupo de Comunicação Social terá a presença no jornalista Flávio Gonçalves, diretor-geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb). Gonçalves é capixaba, está desde 2016 no comando do Irdeb.

Desenvolvimento Agrário terá presença de Célia Hissae Watanabe, educadora, mestre em gestão de políticas públicas e vinculada à Superintendência Baiana de Assistência Técnica e Extensão

Rural, e de Elisângela Araújo, coordenadora da Formação e Educação Profissional da Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar - CONTRAF-Brasil/CUT e do Fórum Baiano da Agricultura Familiar.

No Desenvolvimento Regional, foi nomeado Jonas Paulo Neres, ex-coordenador-executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do estado da Bahia, ex-presidente do PT no estado e coordenador executivo da campanha de Lula na Bahia. Nas Minas e Energia, a transição contará com Deyvid Bacelar, coordenador geral da Federação Única dos Petroleiros, e o grupo de Transparência, Integridade e Controle terá a presença de Ailton Cardozo, advogado e Procurador do Estado na Procuradoria Geral do Estado da Bahia.

A cantora Margareth Menezes e o ex-ministro da Cultura Juca Ferreira foram anunciados como integrantes do núcleo de Cultura no governo de transição.

Já o ex-reitor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), o professor Paulo Gabriel Nacif vai participar do grupo de Educação. Paulo também já chefiou a a Secretaria de Alfabetização, Educação Continuada, Diversidade e Inclusão (Secadi) do Ministério da Educação (MEC).

O jornalista e pesquisador de políticas de direitos humanos Yuri Silva, ativista do movimento negro, foi convidado a participar da coordenação do grupo de trabalho sobre Igualdade Racial.

Também foram anunciados o deputado Antônio Brito (PSD), para o conselho político, o economista Rafael Lucchesi, para o grupo da indústria e comércio, e a musicista Preta Ferreira, também na igualdade racial.

Confira a lista completa dos baianos que vão participar do governo de transição

- Leone Andrade: Ciência, Tecnologia e Inovação

- Célia Hissae Watanabe: no Desenvolvimento Agrário

- Elisângela Araújo: Desenvolvimento Agrário

- Jonas Paulo Neres: Desenvolvimento Regional

- Deyvid Bacelar: Minas e Energia

- Ailton Cardozo: Transparência, Integridade e Controle

- Margareth Menezes: Cultura

- Juca Ferreira: Cultura

- Paulo Gabriel Nacif: Educação

- Yuri Silva: Igualdade Racial

- Antônio Brito: Conselho Político

- Rafael Lucchesi: Indústria e Comércio

- Preta Ferreira: Igualdade Racial