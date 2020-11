Confira as dicas para não perder as promoções da Black Friday 2020

O dia 27 de novembro é uma das datas mais esperadas pelo consumidor brasileiro. É neste dia que acontece a tradicional Black Friday 2020, promoção que todos os anos garante descontos especiais na compra de produtos e na contratação de serviços.

na Black Friday as empresas oferecem descontos e opções especiais de parcelamento sem juros seja na compra de um novo modelo de celular, de uma roupa de marca ou até na aquisição de caminhões e carretas. Apesar de a data oficial da promoção ser 27 de novembro, o consumidor tem a opção de garantir economia até o dia 30 deste mês. O motivo é que as empresas lançam a promoção “esquenta Black Friday”, além do “cyber monday”.

As empresas prorrogam as promoções até 30 de novembro para garantir vendas com o dinheiro da primeira parcela do 13° salário dos trabalhadores. Uma das dicas para você não perder essas promoções é realizar um cadastro no site da empresa que vende o produto que você tem interesse.

Se você tem interesse em uma promoção de caminhão Mercedes, por exemplo, pode fazer um cadastro gratuito. A montadora envia para o celular ou e-mail da pessoa cadastrada toda vez que é lançada uma promoção. Empresas que vendem celulares e pacotes de viagens também oferecem esse serviço gratuito.

As empresas também lançam cupons que garantem descontos nas compras realizadas pela internet. Os cupons, que também são conhecidos como códigos promocionais, são enviados para os clientes cadastrados ou são divulgados nas redes sociais da empresa.