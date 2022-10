Confira as vagas de emprego em Salvador para esta terça-feira (25)

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 144 vagas de emprego para esta terça-feira (24). Os candidatos devem acessar o site www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, presencialmente e remotamente, via WhatsApp – a escolha é feita no momento do agendamento.

VAGAS





Assistente Financeiro (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de Planilha de Excel

Salário R$1.424,88 + benefícios

1 Vaga





Repositor de Hortifrut

Ensino médio completo, 6 meses de experiência

Salário R$1.212,00 + benefícios

5 Vagas





Atendente de lanchonete (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, disponibilidade total de horário

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Ajudante de Cozinha

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

4 Vagas





Vendedor interno (vaga temporária 90 dias)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, Requisitos Imprescindíveis: Ter experiência com vendas no setor de sapatos, disponibilidade de horário e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

10 Vagas





Auxiliar de Logistica/ Carga e Descarga

Ensino médio completo, sem experiência, ter disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

50 Vagas





Auxiliar de Limpeza Pesada

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para trabalhar a noite e morar em bairros próximo a Avenida Tancredo Neves

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Atendente de Farmácia (vaga de estágio)

Ensino médio incompleto, sem experiência, ter fácil acesso aos bairros de Cajazeiras e Pero Vaz

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Dedetizador

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH A/B, Curso NR 33 e NR 35, ter disponibilidade para viajar

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Analista Financeiro (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, 6 meses de experiência

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Auxiliar administrativo (vaga temporária de 60 dias )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter conhecimento em Informática Avançada.

Salário R$1.400,00 + benefícios

1 Vaga





Doceira (VAGA EXCLUSIVA PARA O PROGRAMA SIMM MULHER )

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: vivência na produção de salgados

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Auxiliar de Operação (jovem aprendiz)

Ensino médio incompleto, sem experiência, Conforme a Lei do Aprendizado faixa etário 18 a 22 anos, ter disponibilidade para trabalhar em supermercado

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Estoquista

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área de PEÇAS AUTOMOTIVAS.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Atendente de balcão

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível comprovação na área de PEÇAS AUTOMOTIVAS.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Agente de microcrédito

Ensino médio completo, 6 meses de experiência nas seguintes áreas: vendas, atendimento ao público, vendas de consórcios, créditos bancários, curso na área será um diferencial.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Operador de Empilhadeira Retrátil

Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: CURSO DE OPERADOR DE EMPILHADEIRA, CNH B E TER DISPONIBILIDADE DE HORÁRIO

Salário R$1.680,15 + benefícios

40 Vagas





Vendedor interno

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, desejável vivência com midias sociais e televendas.

Salário R$1.300,00 + benefícios

2 Vagas





Pintor de veículos

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Açougueiro

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter fácil acesso aos bairros da Vitória, Pituba, Alphaville e Ondina, disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

5 Vagas





Auxiliar de farmácia (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas





Copeiro (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, desejável curso na área.

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas





Operador de Loja (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, com ou sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade de horário

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Recepcionista atendente ( vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

2 Vagas





Técnico de informática (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 3 meses de experiência.

Salário a combinar + benefícios

1 Vaga





Operador de Telemarketing (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, sem experiência, imprescindível boa dicção e conhecimento de informática

Salário a combinar + benefícios

3 Vagas