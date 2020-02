Confira cinco opções de festas para esta segunda-feira (16) em Salvador

Salvador vive clima de pré-Carnaval desde o fim de semana. Depois de festas como Fuzuê e Furdunço, na Barra, a última segunda-feira antes do início oficial da folia momesca 2020 também tem programação para baianos e turistas. As opções de ensaios e shows agradam todos os gostos e ritmos. Confira:

Ensaio do Cortejo Afro

A banda Cortejo Afro realiza, nesta segunda-feira (17/02), o último Ensaio antes do Carnaval 2020, o Cortejo Afro à Fantasia. No show, que acontece no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, a partir de 21 horas, o grupo recebe como convidadas as cantoras Margareth Menezes e Janine Mathias, além da banda Bailinho de Quinta.

O grupo Cortejo Afro faz sua última apresentação antes do Carnaval 2020 (Foto: divulgação)

O grupo convida o público a se fantasiar para curtir a festa, na qual, também será apresentada a fantasia do Bloco Cortejo Afro 2020, uma produção do artista plástico e fundador do Cortejo Afro, Alberto Pitta, em parceria com a Farm.

A banda promete realizar um verdadeiro “Grito de Carnaval” e agitar o público com o som de suas composições, mescladas a releituras de clássicos da MPB, do Pop e da batida percussiva. O 1º lote dos ingressos custa R$60,00 (inteira) e 2º lote R$80,00 (inteira). Assinantes do Jornal Correio têm 20% de desconto no valor da inteira, mediante apresentação do cartão do Clube Correio.

Grito de Carnaval

O Grito de Carnaval – ano VIII, realizado pelo projeto Segundas do Chorinho, também é uma opção para esta segunda-feira (17). Com o tema ‘Carnavais de outrora’, esta edição conta com apresentações de Lussy Dinniz e Dose Sonora. O evento será realizado na Varanda do SESI, no Rio Vermelho, a partir das 20h. A entrada se dá mediante o pagamento do couvert artístico de R$ 30 no momento do show.

Samba no Pelourinho

Para quem gosta de samba, tem o ensaio dos blocos Proibido Proibir e Q Felicidade. A festa reunirá as bandas Fuzukda e Balaio de Gato, com os convidados Nivaldo Tchaco, Samba Comunidade, Lupão, A Grande Família, Germano Cruz, Terra Samba e Samba Dez. O evento começa às 19h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. A entrada custa R$ 10 (inteira).

Axé de graça no Pelô

Após a primeira edição, a banda Chicafé, comandada pelo cantor Dinão, vai animar mais uma segunda-feira no Pelourinho. A apresentação será no Largo Pedro Arcanjo, a partir das 19h, com entrada gratuita. O evento é uma realização do Baianô no Pelô, projeto com a proposta de promover uma revitalização do Axé Music. No repertório, uma seleção repleta de clássicos que marcaram época.

A banda Chica Fé comanda festa gratuita no Pelourinho (Foto: divulgação)

Segunda de Jazz

Há também opção para quem gosta de jazz, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho. Nesta segunda-feira (17), o projeto reúne culinária do Recôncavo baiano e música com Joatan Nascimento, Matias Traut, Bruno Aranha, Alexandre Vieira e Ivan Huol. A entrada custa R$ 15.

